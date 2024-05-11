「怪癖殺人鱷」傳專咬男人GG　21人亡村民恐慌催政府捕殺

▲辛巴威傳出怪鱷專吃男漁民下體，鬧得當地村民人心惶惶。（示意圖，unsplash）

圖文／鏡週刊

辛巴威近年頻發鱷魚襲擊事件，其中一村莊更出現了疑似「恐怖怪鱷」傳聞，有21人遇害身亡，但村民卻發現大部分男性受害者的屍體完整，私密處卻疑似被鱷魚吞食。這條「專食男性」的怪鱷令村民恐慌，有人甚至以為牠擁有超自然力量，於是敦促當局盡快捕殺怪鱷。儘管政府指出過去3年已獵殺7隻以上的鱷魚，但仍無法安民心，不少人深信怪鱷尚存活。

根據外媒報導，辛巴威發生了多起鱷魚殺人事件，加什加什村的居民相信有一條凶猛的「殺人鱷」出沒，這幾年來已有21人慘遭殺害，令多數人害怕的是，大多是男性漁民被殺害，且遺體雖然看似完好無損，下體卻都疑似被咬掉。

被害人家屬薩奇札（Nyaradzai Sachidza）透露，3年前老公的屍體被發現時，下體已經被鱷魚啃食，當地村民於是把這條「殺人鱷」取名叫「馬切尼」（Macheni，當地口語意思為陰莖），而且眾人傳聞馬切尼擁有神奇力量。死者遺孀歷經不幸，為了扛起家中經濟不得不承擔捕魚的工作，但當地凶險萬分，不只有殺人鱷襲擊事件，也有河馬攻擊殺人的事故。

由於死者人數不斷增加，加上死因離奇，村民們十分恐慌。加什加什村的捕魚協會主席曼宗古（Tichaona Manzunga）認為，馬切尼的出現使得捕魚活動遭受嚴重影響，幾乎停擺，因此他代表村民督促政府解決鱷魚殺人問題。

辛巴威公園和野生動物管理局（Zimbabwe Parks and Wildlife Management Authority）發言人法拉沃（Tinashe Farawo）回應這些訴求指出，無法證實漁民被同一條鱷魚襲擊的說法，可能只是因為鱷魚襲擊事件多發生在同一水域，所以村民才會認為是同一條鱷魚所為。政府不排除因該區域漁獲資源豐富，誘使漁民在此地違法捕撈，而鱷魚也偏好出沒於魚類聚集的場所，造成雙方爭奪資源引發衝突。

法拉沃指出，自2020年起，當局已多次派員獵殺該區域超過7隻鱷魚，但村民認為其中並未包括怪獸馬切尼，並堅信牠仍然存活。此外，部分村民更認為馬切尼擁有躲避追捕的神秘力量。法拉沃還表示，非法捕魚者多半在夜間出沒，若發生意外，也常延遲通報，導致追蹤行動困難。因此，他呼籲村民配合當局，協助辨識鱷魚，以便及時消滅。「一旦確認鱷魚身分，我們就會將其獵殺。」



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