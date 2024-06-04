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大陸 大陸焦點 特派現場

直擊駱駝第一次吃檸檬　 表情「酸糾結」狂甩頭吐口水

 記者任以芳／綜合報導

新疆一名男子製作「解渴果串」有仙人掌和檸檬，測試駱駝吃下後反應。影片顯示，駱駝第一口吃仙人掌感到愉悅，吃到檸檬後表情十分糾結，大力甩頭吐口水，臨走時回頭看一下，感覺像是「瞪著」惡作劇男子，模樣十分逗趣。

綜合陸媒釋出一支影片，地點位於新疆某一處村莊，一名男子手裡拿著「解渴果串」，有2顆仙人掌，中間藏著一顆黃檸檬。

▲▼ 駱駝首次吃檸檬，表情不酸爽 。（圖／翻攝 @駱駝新星）

▲ 駱駝首次吃檸檬，表情被酸到很糾結 。（圖／翻攝 @駱駝新星）

影片顯示，駱駝開心走過來，十分愉悅的嚼完第一顆仙人掌，接著來上第二口，一口吃下黃檸檬，咬不到3秒鐘，駱駝突然瘋狂甩頭，吐出檸檬，還有大量口水，表情相當糾結，十分不酸爽。

看到駱駝吐口水，男子一直說，「這個好吃！」駱駝完全不甩他，邊磨牙，回頭「瞪著」男子，最後快速跑開。

影片上傳後，引起大陸網友們的熱議。有人說「駱駝也懂得享受美食，被酸得夠嗆！」還有網友表示，「駱駝表情包也太可愛」。

許多網友也好奇，為何駱駝為何能吃長滿刺的仙人掌。駱駝和仙人掌都是生長在沙漠中的生物，因沙漠中惡劣的生存環境進化出獨有的本領。

在死亡荒漠生存的駱駝，為了適應仙人掌的刺，已經進化出堅硬粗糙的嘴唇和舌頭，口腔兩側也長滿了圓錐形的乳突，隨著時間流逝，乳突慢慢角質化，變得十分堅硬。

口腔的乳突由角蛋白構成，可以直接保護口腔，避免被刺划傷，同時也能幫助駱駝控制食物朝同一個方向，加上口腔內部非常粗糙厚實，即使被刺扎一下也不會感覺疼痛難忍。

因此，駱駝最喜歡的食物是仙人掌，含水量高達90%，儘管外表長滿尖刺，還是可以輕鬆地大快朵頤，在咀嚼過程中把刺整個順下去。

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