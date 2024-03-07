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大陸 大陸焦點 特派現場

國外正妹曬日光浴！3名大叔「強行硬上非禮」...畫面曝引網怒

誇張！國外正妹曬日光浴，中國3大叔強行硬上非禮合拍。（翻自X平台）

▲大叔強行合拍，卻趁機亂摸正妹。（圖／翻自X平台）

圖文／鏡週刊

大陸與香港網友近日流傳一段影片，一名外國正妹在香港淺水灣沙灘上做日光浴，卻當場遭3名大叔硬上非禮，讓許多網友看到拳頭硬。

影片可見，至少有3名大陸大叔直接向前，「硬上」這名正妹，強行要跟人家合拍，甚至還伸出鹹豬手趁機亂摸正妹。正妹一度揮手回絕，但大叔們似乎沒理會，持續硬抱正妹，逼迫人家一起合影，最後大叔們還笑開懷地離開。

目前未知這段影片的確切拍攝時間為何，但拍下這支影片者，也是一名大陸男子，他就直呼：「香港淺水灣海灘，這個大爺想找這個老外一起拍照啊。可以看得出，這個大爺是趁機卡老外的油，老外有點不情願」、「旁邊又來了一個大爺，又想趁機卡老外的油，看得出老外也是一臉無奈。」

許多網友看到這段影片後，對於中國大叔們的行徑也是難以接受，就有人批評：「這根本是性騷擾。」還有網友效仿先前英國倫敦鋼琴家「K博士」遭小粉紅怒斥口吻來反諷：「Don’t touch her! You’re not the same age/race!」（別碰她，你們不是同一年齡/種族！）

★鏡週刊關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

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