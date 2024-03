國外正妹曬日光浴！3名大叔「強行硬上非禮」...畫面曝引網怒

▲大叔強行合拍,卻趁機亂摸正妹。(圖/翻自X平台)

圖文/鏡週刊

大陸與香港網友近日流傳一段影片,一名外國正妹在香港淺水灣沙灘上做日光浴,卻當場遭3名大叔硬上非禮,讓許多網友看到拳頭硬。

影片可見,至少有3名大陸大叔直接向前,「硬上」這名正妹,強行要跟人家合拍,甚至還伸出鹹豬手趁機亂摸正妹。正妹一度揮手回絕,但大叔們似乎沒理會,持續硬抱正妹,逼迫人家一起合影,最後大叔們還笑開懷地離開。

A bunch of dirty old ???????? men were seen copping a feel on a Caucasian girl in bikini while taking pics with her —apparently without her permission — at Repulse Bay, Hong Kong, on an unspecified date — most likely Mar 5 ‼️ pic.twitter.com/8fJIkC7r6Q