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台南旅外同鄉會捐助救助金　黃偉哲感謝與市府協力照顧弱勢

▲台南旅外同鄉會捐助救助金29萬元給台南市社會局救助金專戶，葉澤山副市長代表黃偉哲市長受贈並回贈感謝狀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南旅外同鄉會捐助救助金29萬元給台南市社會局救助金專戶，葉澤山副市長代表黃偉哲市長受贈並回贈感謝狀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

全國台南旅外鄉親返鄉尋根之旅活動，辦理至今已邁入第19年，除讓台南旅外鄉親藉返鄕感受家鄉的熱情及各項進步外，同時也會匯集各友會之愛心辦理公益活動，在第43屆總會長陳順財號召下，共同捐贈29萬元給台南市社會局救助金專戶，葉澤山副市長代表受贈並回贈感謝狀，感謝台南旅外同鄉會攜手照顧弱勢。

▲台南旅外同鄉會捐助救助金29萬元給台南市社會局救助金專戶，葉澤山副市長代表黃偉哲市長受贈並回贈感謝狀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

葉澤山副市長代表黃偉哲市長感謝台南同鄉會各友會自2022年起持續3年拋磚引玉捐款「台南市政府社會局社會救助金專戶」，用來幫助有急難或生活陷困之民眾。此次第43屆全國台南旅外同鄉聯誼總會暨台北市大台南同鄉會再次返鄉，聯合12個捐贈單位捐款資助台南市社會福利資源，市府一定會善用鄉親的捐款，扶助弱勢家庭及相關社會福利業務，務必讓善款送到最需要的人手中，讓全市弱勢民眾都能感受到旅外同鄉的關懷及愛心。

▲台南旅外同鄉會捐助救助金29萬元給台南市社會局救助金專戶，葉澤山副市長代表黃偉哲市長受贈並回贈感謝狀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

社會局盧禹璁局長表示，公部門社會福利資源有限，實需民間團體的資源挹注，才能完善的辦理各項社會福利以服務弱勢民眾的多元需求，期待台南同鄉會之公益善舉能拋磚引玉，使更多的愛心人士關懷台南弱勢族群，化關心為實際行動，公私協力於本市之社會救助業務，進而共創幸福溫馨大台南。

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