吃大麥克50年！他「狂嗑3.4萬個」再創金氏世界新紀錄

▲美國男子高斯克是吃最多大麥克漢堡的金氏世界紀錄保持人。（圖擷取自IG_guinnessworldrecords）

圖文／鏡週刊

美國男子高斯克（Don Gorske）是著名的麥當勞大麥克紀錄保持人，他在去年完成吃掉34000個大麥克漢堡的紀錄，之後他仍持續不斷地吃，因此今年繼續當紀錄保持人，目前全球無人能超越他的紀錄！

據英國《每日星報》報導，現年70歲的高斯克原本是獄警，他在1972年5月吃到人生第一個大麥克漢堡之後，從此愛上大麥克。他每次購買大麥克，都會留下收據跟漢堡盒，而這一吃，就是50年。

高斯克過去的紀錄，曾經一天吃掉9個大麥克，後來降為一天2個，現在上年紀了，為了健康著想，高斯克再降為一周2個，有時他會一次買2個大麥克回來，1個現吃，另1個會先冰起來，之後再加熱吃。此外，高斯克只吃大麥克，幾乎不吃薯條，而且他每天步行6英哩（約9.6公里），這可能也是他長期吃漢堡、卻能保持健康的原因。

目前高斯克仍持續吃著大麥克，他也對於自己能在這項紀錄上，成為「保持最久的金氏世界紀錄人」而感到自豪。

▲高斯克每次購買大麥克，都會留下收據跟漢堡盒。（圖擷取自IG_guinnessworldrecords）

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