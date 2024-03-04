　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

吃大麥克50年！他「狂嗑3.4萬個」再創金氏世界新紀錄

他吃大麥克50年，破3.4萬個再創新紀錄啦！狂啃漢堡維持健康有撇步。（翻自《每日星報》）

▲美國男子高斯克是吃最多大麥克漢堡的金氏世界紀錄保持人。（圖擷取自IG_guinnessworldrecords）

圖文／鏡週刊

美國男子高斯克（Don Gorske）是著名的麥當勞大麥克紀錄保持人，他在去年完成吃掉34000個大麥克漢堡的紀錄，之後他仍持續不斷地吃，因此今年繼續當紀錄保持人，目前全球無人能超越他的紀錄！

據英國《每日星報》報導，現年70歲的高斯克原本是獄警，他在1972年5月吃到人生第一個大麥克漢堡之後，從此愛上大麥克。他每次購買大麥克，都會留下收據跟漢堡盒，而這一吃，就是50年。

高斯克過去的紀錄，曾經一天吃掉9個大麥克，後來降為一天2個，現在上年紀了，為了健康著想，高斯克再降為一周2個，有時他會一次買2個大麥克回來，1個現吃，另1個會先冰起來，之後再加熱吃。此外，高斯克只吃大麥克，幾乎不吃薯條，而且他每天步行6英哩（約9.6公里），這可能也是他長期吃漢堡、卻能保持健康的原因。

目前高斯克仍持續吃著大麥克，他也對於自己能在這項紀錄上，成為「保持最久的金氏世界紀錄人」而感到自豪。

高斯克每次購買大麥克，都會留下收據跟漢堡盒。（翻自《每日星報》）

▲高斯克每次購買大麥克，都會留下收據跟漢堡盒。（圖擷取自IG_guinnessworldrecords）

更多鏡週刊報導
悲報！這款日本經典糖果銷售53年要停賣了　住在台灣的你應該吃過
重機網美在印度遭7男集體性侵　嫌犯照曝光！事件震撼引西班牙、巴西介入
荷蘭記者到成都採訪抗議現場　當場遭中共便衣警暴力對待！震撼畫面曝光

ET快訊
快訊／17LIVE台灣驚傳裁員！　去年大虧逾78億
老父病危還在救...5億高中生急護家產　全為保護無國籍生母
快訊／年代旅遊確定收攤！135萬保證金未繳　觀光署明開鍘撤照
涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！業者：是油炸蔥段　餐費1749元
機車騎進超商！　高雄猴下場慘了
快訊／中華羽球隊法國遇行竊　體育署回應了
5億高中生憂房產被奪！30筆權狀交代書保管　關鍵29天時間軸
謝金燕《浪姐5》遭嫌沒存在感！「上班照」驚艷陸網：狀態太強
快訊／海地宣布進入緊急狀態
快訊／小S、許雅鈞現身致意：我公公在天堂會非常欣慰

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

恐怖！男子喉嚨沙啞不適　就醫夾出「吸飽血大水蛭」嚇壞

吃大麥克50年！他「狂嗑3.4萬個」再創金氏世界新紀錄

泰國女店員「夢裡還在上班」　邊睡邊推銷襯衫同事全笑翻

IU開唱！〈Shopper〉唱2次超寵粉　李鍾碩手燈應援…劉在錫西裝現身

網紅回台中女童遭撞路口調查　竟被違停駕駛當檢舉達人公審

歐陽娣娣衝進出道位「第一次被肯定」！　哽咽「家人一開始不支持」：我過得很好

張清芳17歲帥兒「驚喜返台現身」！　她感動爆哭：這輩子沒那麼失態過

兄弟與巨人啦啦隊合跳炸裂　峮峮讚巨人啦啦隊整齊劃一

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

坤達出場「尖叫聲大過主角郭靜」　威廉幫他慶生祝：明年生個小GG

加強防護！台南警巡邏車擋門　花蓮分局「停3機車防撞」挨轟

黃狗擋路中間上大號　騎士笑：要等牠完才能過

恐怖！男子喉嚨沙啞不適　就醫夾出「吸飽血大水蛭」嚇壞

吃大麥克50年！他「狂嗑3.4萬個」再創金氏世界新紀錄

高鐵桃園站送暖　助慢飛天使嘉義一日遊

30年老菸槍肺癌晚期！「好神刀」放射治療　腫瘤幾乎完全消退

快訊／17LIVE台灣驚傳裁員！　去年大虧逾78億啟動全球布局新戰略

桃仔園電影趴3／8日開跑　結合在地餐點、親子市集

逼友還債上手銬+鐵鍊！不給飲食關一天　他破壞鐵窗逃命　

114年動工！鄭文燦視察桃園捷運棕線　宣布核定綜合規劃

桃園捷運綠線17座車站造型陸續開箱　融合自然環境與當地風貌

人夫婚後躲廁所避難！《婚內失戀》口碑爆棚再演　導演：有伴更要看

貴賓狗熱愛淋浴「擺頭找水源」舒服瞇眼　有混到海狗吧！

年代旅遊確定收攤！135萬保證金未繳　觀光署明開鍘撤照

超商大夜遇七爺八爺！收銀機「多一疊冥紙」　監視器曝…驚對空氣結帳

新奇熱門新聞

神祕大腳怪是真的！抱小孩渡河畫面曝光

吃大麥克50年！他「狂嗑3.4萬個」再創新紀錄

恐怖！男子喉嚨夾出「吸飽血大水蛭」嚇壞

泡麵過期還能吃嗎？日廠商答案超意外

搭機冷知識！大人也可以點兒童餐

正妹房仲賣5間　用身體成交玩3P

F1~F12功能鍵　還有這些真正用法

她摩鐵見黑影 　老公驚喊「快逃」被拉手跟出

非洲偷雞雞犯罪　賣東西時被割掉

男友嗨玩迪士尼！他靠「1招」收服在家女友

9.8強震要來了？時空旅人曝2024恐怖災害

日本唯一破產城市　興衰史一次看

台灣10大恐怖遊樂設施！Top1網驚呼：不敢坐第2次

父親吃炸蝦只愛蝦尾！她長大知真相嘆「自己太傻」

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂！

「夫妻猛砍350萬」成交　現在喊賣1500萬！台積電男崩潰

西班牙人妻遊印度　控遭7男輪流性侵

派出所女警Chanyota拍AV出道！同期舉槍自盡崩潰

快訊／大S罕見露面「全身黑包緊」

即／高雄某高職男學生墜樓　緊急送醫搶救不治

重機網美印度遭7男性侵「老公就在旁邊」！女星怒開砲

母獅舔寶寶　下秒扯頭吞肚嚇壞遊客

夢時代3/5停業一天　估損失4100萬營業額

健身辣妹控遭業務撿屍　檢一看監視器懂了

女大生搭高鐵睡著！全程枕陌生男肩膀...超甜後續曝

民宿1晚1千2無人住！業者：這群人害的

人妻遊印度遭「7男帳篷內性侵」警出手了

活青蛙身體長蘑菇　科學家目擊震撼

即／北海道利尻山雪崩！　多人遭活埋

更多

最夯影音

更多
泰國女店員「夢裡還在上班」　邊睡邊推銷襯衫同事全笑翻

泰國女店員「夢裡還在上班」　邊睡邊推銷襯衫同事全笑翻
IU開唱！〈Shopper〉唱2次超寵粉　李鍾碩手燈應援…劉在錫西裝現身

IU開唱！〈Shopper〉唱2次超寵粉　李鍾碩手燈應援…劉在錫西裝現身

網紅回台中女童遭撞路口調查　竟被違停駕駛當檢舉達人公審

網紅回台中女童遭撞路口調查　竟被違停駕駛當檢舉達人公審

歐陽娣娣衝進出道位「第一次被肯定」！　哽咽「家人一開始不支持」：我過得很好

歐陽娣娣衝進出道位「第一次被肯定」！　哽咽「家人一開始不支持」：我過得很好

張清芳17歲帥兒「驚喜返台現身」！　她感動爆哭：這輩子沒那麼失態過

張清芳17歲帥兒「驚喜返台現身」！　她感動爆哭：這輩子沒那麼失態過

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面