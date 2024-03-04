　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

恐怖！男子喉嚨沙啞不適　就醫夾出「吸飽血大水蛭」嚇壞

越南一名男子感覺喉嚨不適，就醫檢查夾出6公分水蛭。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲男子總感覺有動物在喉嚨裡蠕動。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

太可怕了！越南一名53歲男子因為喉嚨不適，出現聲音沙啞情況，還吐出混有血液的液體情況，就醫檢查後，醫生竟夾出一條6公分長的水蛭，讓人渾身發毛。

根據《vnexpress》報導，男子只要身體受傷或不舒服，就會在荒郊野外找尋「草藥」，嚼爛後敷在患處，宛如現代神農氏。他在1個月前被捕鼠夾割傷手，於是抓起一把草咀嚼並拿來止血，後來康復後就沒有太在意。

然而，最近男子感覺喉嚨有異物，加上有種火辣的疼痛感，似乎有東西在裡頭蠕動，一照鏡子看到一個黑褐色的物體在動。不只如此，他還出現聲音沙啞的症狀，並吐出混著血液的液體，察覺不對勁才到醫院就診。

醫師指出，這是罕見的氣道異物病例，內視鏡檢查發現，聲門下方靠近氣管處，有一個異物牢固附著在上面，隨後將男子麻醉後，順利取出異物，一看是一條6公分長的水蛭。

男子喉嚨卡了一隻水蛭。（圖／翻攝自vnexpress）

▲水蛭很大條，長約6公分。（圖／翻攝自vnexpress）

醫師提醒，水蛭通常體型很小，會吸血且生長速度很快，進入人體會造成危險，因此民眾不要飲用溪流、溝渠中不安全的水源、樹葉、野菜等，進行日常活動也要注意，以免異物進入人體引發疾病。

事實上，水蛭進如人體氣管的案例時有耳聞，曾有一名5歲男童常感覺喉嚨痛，喘不過氣、睡覺打呼，到醫院檢查取出一條長7、8公分的活水蛭，更可怕的是，這隻水蛭已經在體內潛伏1年之久。

延伸閱讀
不滿洗澡洗太久！被室友拿「大便」塗滿全身　判賠10萬元
台灣一堆普信男？　網曝「10特徵」：全天下他最帥
女大生搭高鐵睡著！全程枕陌生男肩膀　「超甜後續曝」掀全網模仿潮

ET快訊
快訊／17LIVE台灣驚傳裁員！　去年大虧逾78億
老父病危還在救...5億高中生急護家產　全為保護無國籍生母
快訊／年代旅遊確定收攤！135萬保證金未繳　觀光署明開鍘撤照
涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！業者：是油炸蔥段　餐費1749元
機車騎進超商！　高雄猴下場慘了
快訊／中華羽球隊法國遇行竊　體育署回應了
5億高中生憂房產被奪！30筆權狀交代書保管　關鍵29天時間軸
謝金燕《浪姐5》遭嫌沒存在感！「上班照」驚艷陸網：狀態太強
快訊／海地宣布進入緊急狀態
快訊／小S、許雅鈞現身致意：我公公在天堂會非常欣慰

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

恐怖！男子喉嚨沙啞不適　就醫夾出「吸飽血大水蛭」嚇壞

吃大麥克50年！他「狂嗑3.4萬個」再創金氏世界新紀錄

泰國女店員「夢裡還在上班」　邊睡邊推銷襯衫同事全笑翻

IU開唱！〈Shopper〉唱2次超寵粉　李鍾碩手燈應援…劉在錫西裝現身

網紅回台中女童遭撞路口調查　竟被違停駕駛當檢舉達人公審

歐陽娣娣衝進出道位「第一次被肯定」！　哽咽「家人一開始不支持」：我過得很好

張清芳17歲帥兒「驚喜返台現身」！　她感動爆哭：這輩子沒那麼失態過

兄弟與巨人啦啦隊合跳炸裂　峮峮讚巨人啦啦隊整齊劃一

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

坤達出場「尖叫聲大過主角郭靜」　威廉幫他慶生祝：明年生個小GG

加強防護！台南警巡邏車擋門　花蓮分局「停3機車防撞」挨轟

黃狗擋路中間上大號　騎士笑：要等牠完才能過

恐怖！男子喉嚨沙啞不適　就醫夾出「吸飽血大水蛭」嚇壞

吃大麥克50年！他「狂嗑3.4萬個」再創金氏世界新紀錄

高鐵桃園站送暖　助慢飛天使嘉義一日遊

30年老菸槍肺癌晚期！「好神刀」放射治療　腫瘤幾乎完全消退

快訊／17LIVE台灣驚傳裁員！　去年大虧逾78億啟動全球布局新戰略

桃仔園電影趴3／8日開跑　結合在地餐點、親子市集

逼友還債上手銬+鐵鍊！不給飲食關一天　他破壞鐵窗逃命　

114年動工！鄭文燦視察桃園捷運棕線　宣布核定綜合規劃

桃園捷運綠線17座車站造型陸續開箱　融合自然環境與當地風貌

人夫婚後躲廁所避難！《婚內失戀》口碑爆棚再演　導演：有伴更要看

貴賓狗熱愛淋浴「擺頭找水源」舒服瞇眼　有混到海狗吧！

年代旅遊確定收攤！135萬保證金未繳　觀光署明開鍘撤照

鸚鵡「大法師跑法」衝向媽　被爸嚇一跳炸毛氣噗噗碎唸

新奇熱門新聞

神祕大腳怪是真的！抱小孩渡河畫面曝光

吃大麥克50年！他「狂嗑3.4萬個」再創新紀錄

恐怖！男子喉嚨夾出「吸飽血大水蛭」嚇壞

泡麵過期還能吃嗎？日廠商答案超意外

搭機冷知識！大人也可以點兒童餐

正妹房仲賣5間　用身體成交玩3P

F1~F12功能鍵　還有這些真正用法

她摩鐵見黑影 　老公驚喊「快逃」被拉手跟出

非洲偷雞雞犯罪　賣東西時被割掉

男友嗨玩迪士尼！他靠「1招」收服在家女友

9.8強震要來了？時空旅人曝2024恐怖災害

日本唯一破產城市　興衰史一次看

台灣10大恐怖遊樂設施！Top1網驚呼：不敢坐第2次

父親吃炸蝦只愛蝦尾！她長大知真相嘆「自己太傻」

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂！

「夫妻猛砍350萬」成交　現在喊賣1500萬！台積電男崩潰

西班牙人妻遊印度　控遭7男輪流性侵

派出所女警Chanyota拍AV出道！同期舉槍自盡崩潰

快訊／大S罕見露面「全身黑包緊」

即／高雄某高職男學生墜樓　緊急送醫搶救不治

重機網美印度遭7男性侵「老公就在旁邊」！女星怒開砲

母獅舔寶寶　下秒扯頭吞肚嚇壞遊客

夢時代3/5停業一天　估損失4100萬營業額

健身辣妹控遭業務撿屍　檢一看監視器懂了

女大生搭高鐵睡著！全程枕陌生男肩膀...超甜後續曝

民宿1晚1千2無人住！業者：這群人害的

人妻遊印度遭「7男帳篷內性侵」警出手了

活青蛙身體長蘑菇　科學家目擊震撼

即／北海道利尻山雪崩！　多人遭活埋

更多

最夯影音

更多
泰國女店員「夢裡還在上班」　邊睡邊推銷襯衫同事全笑翻

泰國女店員「夢裡還在上班」　邊睡邊推銷襯衫同事全笑翻
IU開唱！〈Shopper〉唱2次超寵粉　李鍾碩手燈應援…劉在錫西裝現身

IU開唱！〈Shopper〉唱2次超寵粉　李鍾碩手燈應援…劉在錫西裝現身

網紅回台中女童遭撞路口調查　竟被違停駕駛當檢舉達人公審

網紅回台中女童遭撞路口調查　竟被違停駕駛當檢舉達人公審

歐陽娣娣衝進出道位「第一次被肯定」！　哽咽「家人一開始不支持」：我過得很好

歐陽娣娣衝進出道位「第一次被肯定」！　哽咽「家人一開始不支持」：我過得很好

張清芳17歲帥兒「驚喜返台現身」！　她感動爆哭：這輩子沒那麼失態過

張清芳17歲帥兒「驚喜返台現身」！　她感動爆哭：這輩子沒那麼失態過

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面