恐怖！男子喉嚨沙啞不適　就醫夾出「吸飽血大水蛭」嚇壞

▲男子總感覺有動物在喉嚨裡蠕動。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

太可怕了！越南一名53歲男子因為喉嚨不適，出現聲音沙啞情況，還吐出混有血液的液體情況，就醫檢查後，醫生竟夾出一條6公分長的水蛭，讓人渾身發毛。

根據《vnexpress》報導，男子只要身體受傷或不舒服，就會在荒郊野外找尋「草藥」，嚼爛後敷在患處，宛如現代神農氏。他在1個月前被捕鼠夾割傷手，於是抓起一把草咀嚼並拿來止血，後來康復後就沒有太在意。

然而，最近男子感覺喉嚨有異物，加上有種火辣的疼痛感，似乎有東西在裡頭蠕動，一照鏡子看到一個黑褐色的物體在動。不只如此，他還出現聲音沙啞的症狀，並吐出混著血液的液體，察覺不對勁才到醫院就診。

醫師指出，這是罕見的氣道異物病例，內視鏡檢查發現，聲門下方靠近氣管處，有一個異物牢固附著在上面，隨後將男子麻醉後，順利取出異物，一看是一條6公分長的水蛭。

▲水蛭很大條，長約6公分。（圖／翻攝自vnexpress）

醫師提醒，水蛭通常體型很小，會吸血且生長速度很快，進入人體會造成危險，因此民眾不要飲用溪流、溝渠中不安全的水源、樹葉、野菜等，進行日常活動也要注意，以免異物進入人體引發疾病。

事實上，水蛭進如人體氣管的案例時有耳聞，曾有一名5歲男童常感覺喉嚨痛，喘不過氣、睡覺打呼，到醫院檢查取出一條長7、8公分的活水蛭，更可怕的是，這隻水蛭已經在體內潛伏1年之久。

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