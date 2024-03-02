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台灣大OPPO電信獨賣再加一　中華電信備戰台灣燈會布建60↑基地台

記者蘇晟彥／綜合報導

台灣大哥大 1日宣佈電信獨家再加一，本次獨家販售 OPPO Reno11 F主打「人像專家」，搭載6,400 萬畫素主鏡頭和3,200 萬畫素自拍鏡頭，並結合AI演算法，能夠優化五官細紋、色調等，成像效果媲美單眼相機。此外，面對即將要到來的2024台灣燈會，中華電信今年也以「點亮台灣精采永續」作為主題，並以5G創新科技結合臺南在地文化進行展演，邀請消費者到場同歡。

▲▼ OPPO Reno11 F 。（圖／台灣大哥大提供）


OPPO Reno11 F擁有6.7吋FHD+螢幕，搭載八核 CPU 架構的聯發科天璣 7050處理器，並擁有5,000 mAh大電量。此外，具備300% 超級音量模式，媲美專業攜帶型音響，適合在戶外與親朋好友共享音樂和影片，搭配台灣大擁有5G 3.5GHz業界最大100MHz頻寬資源，以及獨有700MHz、900MHz關鍵雙低頻的優勢，享受極致娛樂體驗。台灣大也提供專案購機用戶MyVideo、KKBOX、GeForce NOW雲端遊戲服務等最高3個月免費。

此外，為了提供賞燈民眾優良行動通信品質，中華電信於台灣燈會布建超過60座以上最新型4G/5G高效能基地台、動員超過300名工程人員，國際權威機構 SPEEDTEST®、OPENSIGNAL公佈最新報告，中華電信獲 OPENSIGNAL 5G涵蓋、5G上傳/下載網速、5G遊戲體驗等10項冠軍及SPEEDTEST最廣5G涵蓋、最快5G網路等4項第一，合計獲14項行動網路冠軍認證，中華電信運用擁有的台灣行動寬頻主流頻段Sub 6GHz 下290MHz最大可使用頻寬及最大連續頻寬優勢，及全台最多行動基地台，為行動網路最大容量、最大涵蓋之電信業者。中華電信以NO.1行動品質和行動、寬頻、影視限定加碼陪伴民眾賞燈，眾多優惠倒數計時中，現在就快揪親友到2024台灣燈會申辦體驗！

▼2024台灣燈會在台南。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼2024台灣燈會在台南,2024台灣燈會高鐵燈區。（圖／記者蔡玟君攝）

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