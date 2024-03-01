帶旅客爬山遇火山爆發！　紐5旅社「未確保顧客安全」判賠1.9億

▲懷特島2019年發生的火山爆發事件造成了22人死亡。如今，法院判定島上的旅遊公司需作出賠償。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

紐西蘭的懷特島火山在2019年12月9日爆發，造成22人死亡。事發當時，有多家旅行社正帶領遊客在島上觀光，卻沒有確保旅客安全，因此法院最近下令，涉事的其中5家旅遊公司必須支付逾1000萬紐幣（約新台幣1.9億元）的賠償金，並面臨約260萬紐幣（約新台幣5000萬元）的罰款。

《衛報》報導，懷特島（White Island）在2019年12月9日發生火山爆發事件，島上47名遊客中有22人不幸罹難，許多倖存者被灼熱氣體和灰燼嚴重燒傷，而其中多數遇難者主要來自澳洲、美國和馬來西亞等國。事後，當局發現多家帶領遊客到島上觀光的旅行社，在意外發生時並未履行確保旅客健康安全的義務，而對多家旅行社與企業提出告訴。

2024年2月23日，奧克蘭地方法院判決認定，相關旅遊公司未能充分確保遊客的安全，才導致了人員死亡的悲劇，因此判定涉案的Whakaari Management公司必須支付488萬紐幣（約新台幣9400萬元）的賠償金，White Island Tours需支付500萬紐幣（約新台幣9632萬元），而Volcanic Air Safaris則需支付33萬紐幣（約新台幣636萬元）。

懷特島的火山是一座活火山。這座火山在近代歷史上曾多次噴發，其中最靠近的幾次發生於1980年代。法官在判決中表示，儘管相關公司確實在行前進行了風險評估，但這些評估不夠完善，而且旅遊業者提供給客戶的安全資訊也不夠充分，沒有明確告知客戶火山爆發的危害、風險和後果，因此法院才決定判決賠償。

由於涉事的5家公司中有些處於清算狀態、不再交易或財務狀況不佳，因此判決出爐後，旅遊業者紛紛求情，表示他們無力償還罰款，但法官認為，即便如此，他們也應被處以經濟處罰。據悉，White Island Tours和Volcanic Air Safaris公司將動用保險來支付部分賠償金，但他們似乎無法支付剩餘罰款和賠償金。