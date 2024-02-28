屋主太嚴苛無法完工驗收！設計師氣到「三秒膠灌鑰匙孔」　下場慘了

▲女屋主對於施工品質要求嚴苛，導致無法完工驗收，設計師事後懷恨在心，竟拿三秒膠灌大門鑰匙孔。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳韻如／新竹報導

新竹吳姓男子任職於一間室內設計公司，並且擔任陳姓屋主房屋修繕工程的專案負責人，但他卻因為陳女對於施工品質要求嚴苛，造成工程難以完工驗收，而因此心生怨懟，竟在陳女入住後，跑到陳女家門口，以三秒膠灌入大門鑰匙孔。陳女事後報警，才發現是吳男所為，氣得一狀告上法院，新竹地院也依法判吳男拘役40天。

根據判決，陳女的房屋進行修繕工程，而吳男則擔任該工程的專案負責人，但在過程中，因陳女對於施工品質有所要求，造成工程難以完工驗收，雙方因此發生糾紛。

後來房屋終於完工，陳女入住，但吳男仍對此事懷恨在心，竟於2023年3月3日上午10時50分跑到陳女住家門口，並以三秒膠灌入陳女住處大門鑰匙孔，三秒膠順著門鎖向下流至門把處，造成大門因而毀損。

陳女事後報警，警方調閱監視器畫面後，發現竟是吳男所為，陳女也氣得一狀告上法院。

法院審理期間，吳男坦承犯行，並自承他事後已請大門廠商換新門板，而廠商回復三秒膠不好清，會有黏著的部分。法官因此認為，可見將三秒膠注入門鎖鑰匙孔的行為，已使三秒膠部分黏著於門鎖上難以完全清除，依門鎖、鑰匙孔之功能，顯然已破壞門鎖效用，也足以對於陳女造成損害，法官最終依毀損罪判吳男拘役40天，得易科罰金。全案可上訴。