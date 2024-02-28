2024最強討債！女控汽車業務騙刷訂金　400人尾牙「問候」董事長

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友日前在YouTube公布一段2分35秒的踢館影片，並以「2024史上最強討債」為題，指控某汽車經銷商的業務騙刷訂金，去消保會調解，業者也不理會，只好親自前往該經銷商的尾牙祝酒，當著400人的面前致詞「問候」董事長。不過，關於女網友的指控，目前尚未取得業者回應。

▲女子（紅色禮服者）上台控訴業務騙刷訂金。（圖／翻攝自YouTube，下同。）

女網友在影片說明欄中聲稱，去年7月前往某汽車經銷商的展示中心試乘，因為家中一些私人因素，當下便告知業務9月底才能確定是否買車，但業務再三保證有變動可以刷退，她沒有買車經驗，於是在未載明合約的情況下刷了訂金，訂下一款普通車款，沒有任何客製或特殊要求，沒想到3個月之後，家中的狀況尚未解決，於是致電業務表明要推遲買車，希望退還訂金，業務卻說已經幫忙保留3個月，不能說不要就不要。

女網友表示，雙方鬧到消保會調解，調解官要求業者今年1月5日之前要給出解決方案，但依舊被無視，她只好在2月4日前往該經銷商的尾牙祝酒，當著400人的面前，直接上台致詞並點名董事長，希望能處理此事，結果講了2分多鐘，才有人上台將她拉走，事後業務以「散布有損本公司商譽之言行」、「本公司亦將依法究責」等理由，要求她不要公開影片，並相約在農曆年前解決退款。

然而，女網友說，到場之後業者竟然叫她簽立保密合約，否則罰款50萬元，才能拿回訂金，她當場拒絕並在協商破局的隔天公開影片，直到影片點閱量破千，對方主管才再次聯繫，如今她還是會收到主管訊息要求下架影片，但事發至今她都沒有得到任何一句抱歉，實在是吞不下這口氣，「消費者真的很好欺負是嗎？」

▲網友留言討論。

影片公開至今，已有6萬多次點閱、200多則留言，網友評論大多是站在女網友的立場；不過，也有部分網友表示，先前在法律諮詢服務網中，看過有人提問「買車（非客訂車）付訂金後，欲退車遭拒」的問題，是2015年的案例，非同一品牌，但一樣無法拿回訂金。而關於女網友的指控，目前尚未取得業者回應。

另外，行政院消費者保護會網站的疑難解答中載明，消費者購買新車若先付訂金，訂金不得超過車價總額10％，並在契約註明付款方式，如果是以支票付款一定要以公司為抬頭的禁止背書轉讓支票，千萬不要和業務員私相授受，如果是匯款，則一定要匯入車商指定帳戶。