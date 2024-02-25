行動電源飛機座位上爆炸！　煙霧瀰漫畫面曝光

▲亞洲航空一架班機發生行動電源爆炸意外。（圖／翻攝自Facebook／สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว ）



記者張方瑀／綜合報導

亞洲航空一架班機24日上午發生爆炸意外，當時客艙內一顆行動電源突然爆炸起火，整架飛機陷入混亂，陣陣煙霧瀰漫在客艙內的畫面也在網路上曝光，所幸空服人員在2分鐘內就撲滅火勢，未造成任何人員傷亡，班機也平安降落。

根據《曼谷郵報》報導，亞洲航空（AirAsia ）一架從曼谷飛往那空是貪瑪叻府（Nakhon Si Thammarat）的A320班機在24日上午起飛後發生意外，當時一顆放在座位置物袋的行動電源突然爆炸起火，整個客艙陷入一片混亂。

從曝光的畫面可以看到，坐在起火處附近的乘客立刻起身跑開，有的人手中還抱著孩子，整個機艙內煙霧瀰漫，有些乘客忙著將自己的物品從附近移開，也有人拿著瓶裝水幫忙滅火。

目擊者表示，整架飛機陷入混亂狀態，「我們起飛大約30分鐘後，飛機中間大約15排的位置突然起火，一直冒出煙霧。」所幸空服人員立刻拿來滅火器，大約兩分鐘的時間就把火撲滅了。

這起意外只造成一個座椅被燒焦，機上乘客全都平安無事，飛機最後也按時降落；目前正針對行動電源的起火原因進行調查當中。