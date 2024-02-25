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控訴俄軍空襲！烏克蘭痛批俄「使用北韓飛彈」20枚　導致24平民慘死

▲▼烏克蘭國安局公佈相片，痛批俄羅斯使用來自北韓的飛彈攻擊烏克蘭。（圖／烏克蘭國安局）

▲烏克蘭國安局公佈相片，痛批俄羅斯使用來自北韓的飛彈攻擊烏克蘭。（圖／烏克蘭國安局）

記者羅翊宬／編譯

自從北韓（朝鮮）最高領導人金正恩去年9月訪俄後，朝俄關係變得比先前更加緊密，北韓也透過不斷向俄羅斯提供用於侵略烏克蘭的彈藥，獲取俄國航太與軍事領域的技術。烏克蘭當局公開相片，爆料最近俄軍使用來自北韓的彈道飛彈「火星-11型」攻打烏克蘭，且還使用了20多枚。

根據《韓聯社》，烏克蘭國家安全局（SBU）最近透過社群軟體Telegram表示，最近俄軍多次攻擊烏克蘭的過程中，使用了產自北韓的固態燃料地對地短程彈道飛彈「火星-11型」，總共對烏克蘭的領土發射了20多枚，且有飛彈碎片相片為證。

烏克蘭國家安全局表示，受到北韓製飛彈攻擊的影響，導致烏克蘭至少有24名平民死亡、100多人受傷；同時，俄軍也曾於去年12月30日使用北韓製飛彈攻擊烏克蘭東南部札波羅熱地區，且上個月還繼續用北韓飛彈攻擊首都基輔的公寓住宅。

據悉，俄軍從去年12月底至今年1月針對烏克蘭全境發動大規模空襲，當中必然使用了來自北韓的飛彈。

烏克蘭保安局痛批，北韓援助戰爭加害國的舉動違反了戰爭法，是觸犯烏克蘭刑法的行為，將記錄在文件當中，同時將實施釐清所有戰爭罪責的總括性措施，「（朝俄雙方）正建立起將武器從北韓運往俄羅斯的物流通路。釐清所有戰爭罪責的偵查工作，將委由檢察總長進行。」

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