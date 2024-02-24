竊賊疑遭「警棍私刑」胰臟破裂亡！恆春分局3警涉案　1員遭收押

記者陳崑福、陳韻如／屏東報導

屏東一名蔡姓男子因涉竊遭逮，但他卻在等待製作筆錄前突然倒地不起，經緊急送醫搶救仍宣告不治。屏東縣警局介入調查，發現疑點重重，於是主動報請地檢署偵辦，而經法醫解剖相驗，發現蔡嫌胰臟破裂，進一步調查後，才發現是派出所一名詹姓員警在壓制過程中，疑似持警棍重擊蔡嫌腹部才導致死亡，檢方後續向法院聲押獲准。

▲屏東縣警察局恆春分局。（圖／翻攝自Google Maps）

這起案件發生在16日晚間，蔡姓犯嫌涉嫌偷竊機車，詹姓等3名員警獲報到場處理，但蔡嫌疑似不願配合，還出言辱罵，3名員警強力制伏後帶回派出所，但蔡嫌上銬等待製作筆錄時，卻突然低頭無聲，員警察覺有異上前查看，發現他已無生命跡象，經緊急送醫搶救，仍宣告不治。

屏東縣警局後續針對此事展開調查，並調閱案發時的密錄器、監視器影像等，發現現場執行的詹姓員警疑似過當使用強制力，持警棍朝對方揮擊，恐有涉犯刑法277條傷害罪，22日將全案移送屏東地檢署偵辦。

檢方複訊時，訊問當天到場的3名員警，而其中2人都供述當天的案發過程，但疑似動手的詹員則不願承認有執法過當行為，檢方訊後將另2人請回，詹員部分則向法院聲請羈押獲准。