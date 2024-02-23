歐洲議會遭間諜軟體入侵　安委會所有成員手機送檢

▲歐洲議會。（圖／路透）



文／中央社

歐洲議會安全及防衛次委員會的所有成員，今天被議會資訊部門要求檢查手機資安，因為21日有議員的手機被發現暗藏間諜軟體。

比利時通訊社（Belga）報導，歐洲議會（European Parliament）資訊部門在昨天發現2個裝置有間諜軟體足跡，其中之一屬某位議員。雖未透露進一步詳情，但今天議會外交委員會下設的安全及防衛次委員會（Security and Defence Subcommittee）全體28名議員及相關辦公室人員，都被要求檢查手機是否遭間諜軟體入侵。

德國籍議員紐曼（Hannah Neumann）是安委會成員之一，她對此事件並不意外，表示間諜軟體的運用已經是歐洲日增的安全風險。她強調自己有定期檢查手機資安，但認為並非所有議員都有這種警覺性。

比利時通訊社指出，這不是歐洲議會第一次碰到間諜軟體威脅，去年5月議會通過決議，要求設置保護議員不受惡意軟體侵犯的獨立專責機構。該決議甚至稱有「強烈跡象」顯示非洲的摩洛哥和盧安達政府單位，暗中監視歐盟高關注度的公民，包括國家領導人。

但或許不只境外勢力威脅，2022年歐洲議會曾提出報告，指希臘、西班牙、波蘭與匈牙利4個歐盟國家，非法濫用間諜軟體進行監控，對象包括反對黨、人權運動人士和記者。