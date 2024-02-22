YTR嗨砸6400多萬買房「鼓勵年輕人」　大馬房仲踢爆：根本在騙！

▲伊薩布宣布砸重金買下別墅，卻被踢爆根本只是用租的。（左圖／翻攝YouTube@Isa Isarb；右圖／翻攝Facebook＠Ishaq Marazi ）



記者吳美依／綜合報導

馬來西亞YouTuber伊薩布（Isa Isarb）拍片宣布，買下一棟價值970萬令吉（約新台幣6407萬元）的別墅，希望藉由自己的成就，鼓勵更多年輕人邁向成功，卻被房仲踢爆涉嫌造假、欺騙粉絲。對此，他表示只是銀行程序還沒跑完，還反控對方誹謗。

Lobak Merah、星洲網等外媒報導，伊薩布在YouTube擁有257萬訂閱，宣布買房的最新影片也累計82萬次觀看，內容不僅記錄他向房仲交付現金、簽署文件的畫面，還帶領粉絲一起「開箱」新居，展示豪華裝潢與各項設施，很快就在社群媒體引發熱議。

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不過，房地產經紀人馬拉奇（Ishaq Marazi）卻發文表示，他透過網路及同業等管道調查，竟然發現這是一場騙局，別墅屋主開價980萬令吉（約新台幣6473萬元），而且根本還沒有出售，目前正在出租狀態，房客正是伊薩布。

馬拉奇發文披露以外，還附上對話紀錄及房地產資料佐證。他指出，伊薩布擁有數百萬粉絲，其中大部分都是青少年或年輕人，如今不僅欺騙大眾，甚至「公然宣揚賭博」，只為了過上奢華生活。

不過，伊薩布也對此進行反擊。他解釋，由於自己想要早點搬進去住，但購屋的銀行流程尚未跑完，才會先透過租屋的方式處理。他批評，馬拉奇應該詢問真正經手這起物件的房仲，而非發文誹謗他人。

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