見鬼了？「七月半玉女」在日本街頭趴趴走　民眾全嚇壞

▲這名女子身穿大衣、圍巾等配飾，並戴著時尚的帽子，但她的臉部卻相當奇怪。（翻自《NEWS 1》）

圖文／鏡週刊

靈堂上的「金童玉女」過去常有民間傳說，也被台灣人作為對陰間的聯想，不過近日在日本街頭，真的有「七月半玉女」在街頭趴趴走，把日本當地人甚至是外國觀光客都給嚇壞。

日本網友指出，最近在地鐵等大眾交通上，看到一名詭異「女子」，這名女子身穿大衣、圍巾等配飾，並戴著時尚的帽子，但她的臉部卻相當奇怪，乍看之下宛如「七月半玉女」。另外還有外國觀光客也指出，在東京街頭上意外拍到這名詭異女子，讓她整個人毛骨悚然。

雖然有網友一度以為，這名人士是不是穿上傷燙傷病患的復健衣，但有其他網友指出，其實這是一名變裝大叔，並表示他是知名的「松戶妖怪女裝大叔」，過去就曾以詭異的女裝裝扮，出現在公眾街頭，而現在似乎頻繁出現在東京大都會裡。就有網友直呼：「這真的太恐怖！」、「穿這樣是為了掩飾犯罪？」、「我對他變女裝沒意見，但臉部變這樣真的很恐怖。」

另外也有網友分析，這位「妖怪大叔」做此打扮雖然恐怖，但並不違法，所以警方也無法可抓。還有網友認為，如果這名大叔沒有犯罪行為，那就尊重他的意願。

▲有外國觀光客表示被這名「七月半玉女」嚇到。（翻自《NEWS 1》）

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