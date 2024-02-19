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捷運民生汐止線公聽會今登場！李彥秀：全力督促國發會通過綜合規畫案

▲捷運民生汐止線公聽會今登場！李彥秀：全力督促國發會通過綜合規畫案。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲「捷運民生汐止線」台北市段路線方案規劃示意圖。（點圖可放大／記者陳弘修翻攝）

記者陳弘修／台北報導

備受矚目的捷運民生汐止線建設，雙北的捷運局已合作辦理民生汐綜合規劃作業，台北捷運局為蒐集民眾意見，將於2月19日、21日及23日共辦理3場路線規劃公聽會，而整體的綜合規劃報告書也預計在3月底前提報中央審議。對此，國民黨北市港湖區立委李彥秀表示，「捷運東環段」與「民生汐止線」未來順利通車後，勢必能為內湖帶來新生，她也會在立法院全力督促國發會通過綜合規畫案，爭取中央最大的補助與協助。

民生汐止線臺北市段路線全長約11公里，共設9座車站，其中地下站 8 座，高架站 1 座，系統型式與汐東捷運一致採獨立路權之中運量 LRRT 系統服務，未來採「一車直達」方式，並可與基隆捷運結合形成完整的路網。

李彥秀19日表示，為了建構台北市大同、中山、松山、內湖區間路線，捷運民生汐止線可接續汐東線與新北市汐止區，構成台北都會區北側運輸廊帶，延伸台北市段與淡水信義線、中和新蘆線、文湖線等路線轉乘，提供民眾更便捷的公共運輸，改善沿線地區尖峰時段交通壅塞問題，同時促進沿線都市更新發展。

李彥秀也指出，「捷運東環段」與「民生汐止線」是根本解決內湖交通問題的兩大動脈，未來順利通車後，勢必能為內湖帶來新生；配合南港東區新門戶更加完備，港湖將成為未來台北市新興的「蛋黃區」。台北市捷運局辦理的「捷運民生汐止線可行性研究」已在2021年底獲行政院核定，台北市政府也希望能在今年中旬動工興建，並盼於2032年完工通車。

李彥秀強調，她在立法院，也會全力督促國發會通過綜合規畫案，爭取中央最大的補助與協助；並與北市議會夥伴共同努力，監督北市府整體的施工品質與配套規劃，也歡迎市民朋友們可就近參與北市府三場規劃簡報與公聽會，表達意見與想法。

▲捷運民生汐止線公聽會今登場！李彥秀：全力督促國發會通過綜合規畫案。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲國民黨立委李彥秀呼籲民眾參加三場捷運民生汐止線公聽會。（圖／記者陳弘修翻攝）

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