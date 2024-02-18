彰化衛生局追查致癌蘇丹紅　架上已無問題產品

▲彰化縣衛生局追查含有蘇丹紅的產品之流向。（圖／彰化縣衛生局提供）



記者唐詠絮、柯振中／彰化報導

國內爆出辣椒粉驗出致癌物「蘇丹紅」，全台多縣市衛生局開始追查。彰化縣衛生局發現，轄內有貿易公司將原料製成辣椒醬，於是開始追查流向，並清查縣內餐飲業，目前沒有發現與通報相同品名的產品，廠商也將架上的問題批號產品下架。

彰化縣衛生局表示，有關臺北市政府衛生局公布，其追查保欣企業有限公司自中國大陸輸入經新北市政府衛生局抽驗檢出工業色素蘇丹色素三號4 ppb不符規定（標準：不得檢出）之「紅辣椒粉」產品流向，轄內「禾禾園國際貿易有限公司」已將該批原料製成「天下第一辣辣椒醬（600公克/罐；製造日期112年11月15日）」，並流入一般餐飲業。

彰化縣衞生局於昨晚接獲通報第一時間，立即清查縣內餐飲業，無發現與上述通報相同品名之產品，已督促業者針對相同來源之辣椒粉製品（辣油產品）完成自主下架共95罐。

▼彰化縣衛生局追查含有蘇丹紅的產品之流向，業者完成自主下架。（圖／彰化縣衛生局提供）



衞生局表示，案內進口「紅辣椒粉」檢出蘇丹色素三號，已違反食品安全衛生管理法第15條第1項第10款「添加未經中央主管機關許可之添加物」規定，不得用於製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列之用，違反者可處新臺幣6萬元以上至2億元以下罰鍰或七年以下有期徒刑，得併科新臺幣八千萬元以下罰金。

衛生局呼籲食品製造業者，購買原料時，應向製造商或上游供應商確認產品品質，並建立自主管理機制及落實驗收，確認原料符合食品安全衛生管理法規定後再進行加工，並保留可追溯來源及製程、品管紀錄等相關資料至少5年，衛生局仍將持續加強市售產品查核，以維護民眾食品衛生安全。