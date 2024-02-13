極端氣候影響！友邦吐瓦魯「總理選舉難產」　議員坐船遇4公尺巨浪

▲吐瓦魯首都富那富提慘遭4公尺巨浪侵襲，新科國會議員坐船難以接近。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

我國位於南太平洋的友邦吐瓦魯今年1月26日舉行國會大選，然而親台的現任總理拿塔諾（Kausea Natano）卻意外落選，原本新出爐的國會將於本月開議、選出下一屆的新總理，牽動著台灣與吐瓦魯外交關係的變化，但受到氣候變遷影響，導致該國主島遭到4公尺巨浪包圍，離島議員坐船難以抵達。

根據《路透社》，吐瓦魯16位新科國會議員原訂近日將投票選出下一屆的新總理，但首都富那富提（Funafuti）所在的環礁慘遭4公尺高的巨浪包圍，危險的天氣阻礙了船隻抵達富那富提港的碼頭。

選舉委員會主席帕那帕（Tufoua Panapa）受訪時透露，「4名當選的國會議員仍受困在外島，因此選舉總理的日期恐怕遙遙無期」；至於富那富提港的代理主管則表示，船隻無法順利靠近港口碼頭，因為港口受到西風影響，且當地的漲潮加劇了巨浪問題。

富那富提港的代理主管認為，以前從未出現過洪水的地方，如今正在被淹沒，而這應該歸咎給海平面上升。

吐瓦魯氣象部門呼籲，富那富提的居民必須待在室內避難，因為高達3.2公尺的潮水淹沒了該島，社群媒體上的照片更顯示，洪水拍打著高架房屋的前門、海浪沖擊道路。

科學家預測，富那富提2050年將有被潮汐淹沒的風險。因此，吐瓦魯先前已與澳洲達成協議，澳洲允許吐瓦魯將人口逐步遷移至澳洲。