龍真的存在？他們親睹「天降神龍」　幾日後竟只剩殘存骨架

▲1934年的「營川墜龍事件」至今仍是謎團。（網路照片）

圖文／鏡週刊

在十二生肖中，「龍」是唯一傳說中的動物，自古以來，龍在傳統文化中，佔有崇高的地位，古代帝王自稱真龍之子，中國人也自詡龍的傳人，人們對龍又敬又愛，充滿神祕色彩。人類是否真的親眼見過龍？近代最著名的就屬發生於1934年的「營川墜龍事件」，至今仍是謎團。

1934年的夏天，中國東北的遼寧營口地區連日暴雨，大雨下了40多天，四周瀰漫魚蝦的腐臭味。某天，有居民看到了一隻龐大生物，外型就像是傳說中的龍，全長約10公尺，頭上有角。這隻「龍」倒在地上，雙眼緊閉、尾巴綣曲，看起來相當虛弱。

相傳當時，老百姓認為，龍是吉祥之物，於是全村民動員起來，幫助「龍」回到天上，他們細心照顧牠，製作草蓆為龍遮陽、幫牠澆水，避免龍身變乾，還有道士幫忙作法，幾日過後，這隻龍離奇消失了。孰料，大雨過後數日，有居民在遼河口10公里處的蘆葦叢中，再度發現了龍，然而，這隻龍已經死亡，只剩殘存骨架與少數腐肉，飄出濃烈屍臭味。

當時《盛京時報》以內容「龍降釀災」報導，指出7月28日，有一條龍在營口的天空降而升，弄翻3艘小船、捲壞日資廠的房子，造成9人死亡，掀翻停在車站的火車。之後，《盛京時報》還派記者採訪，並以標題「營川墜龍研究之一：水產學校教授發表：蛟類涸斃」報導，同時附上照片，轟動一時。老百姓認為，他們看到的是真龍的骨骸，但水產教授認為是蛟類，不是真龍，該篇報導保存至今。

▲《盛京時報》當年的報導保存至今。（網路照片）

「營川墜龍事件」的謎團至今未解，甚至事隔70年後，還爆發出爭議。2004年，中國《央視》拍攝紀錄片《破解七十年謎團》，稱當年居民看到的龐然大物遺骸不是龍，而是「鬚鯨」，之所以像龍，是因為人們把「骨骼拚錯」。

紀錄片播出後，當年的營口目擊者、已經80逾歲的3名年長者跳出來反駁《央視》，認為《央視》將「龍」說成是「鯨魚」太過草率，質疑《央視》也沒有任何依據說明世界上沒有龍。再說，龍並沒甚麼奇怪，只是比較罕見，打臉《央視》說法。

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