快訊／農業部擴大清查台糖肉豬場　累計298件樣本均無瘦肉精

▲台糖冷凍豬肉片含瘦肉精爭議延燒多日。（圖／北市衛生局提供）

記者楊惠琪／台北報導

台糖豬肉片瘦肉精爭議持續延燒，食藥署複驗台中市府原本檢驗的樣本，確定驗出禁用的西布特羅瘦肉精。農業部再擴大清查台糖位於台中市等5縣市共10場肉豬場，今（7日）檢驗結果出爐，包括豬隻血清、毛髮與飼料共201件樣本均未驗出瘦肉精，加上日前檢驗已累積298件樣本，均是零檢出。

國產台糖安心豚梅花肉片被台中市食安處檢出含有「乙型受體素西布特羅」（俗稱瘦肉精），農業部日前公布45項樣本檢驗結果均呈陰性，今再公布201件擴大清查台糖其他肉豬場採樣結果，一樣都是零檢出。農業部指出，這次擴大清查台糖其他9處在養豬場，進行豬隻毛髮、血清、飼料等採樣工作，檢驗結果包括145件血清、29件毛髮、27件飼料都是零檢出。

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農業部表示，從2月3日至6日間農業部累計已完成298件樣本（豬血清、毛髮、飼料、同批肉品、業者自行送驗肉品等）之檢驗，皆未檢出乙型受體素。

農業部說明，國內未核准西布特羅（Cimbuterol）為動物用藥品，該成分於國內主要作為實驗室檢驗乙型受體素標準品之一，且國內迄今抽驗畜牧場豬隻血清、毛髮、飼料和同批肉品樣本結果，皆未曾檢出，研判台中市衛生單位檢出微量西布特羅的該包台糖公司梅花豬肉片屬於單一個案非系統性事件，至於該單一個案之可能發生原因，農業部將持續與衛福部會同專家及相關單位共同釐清。

農業部強調，迄今各項檢驗結果都證明國產豬肉衛生安全，顯示國產豬肉衛生安全無虞，請國人安心選購國產優質豬肉，並將持續與衛生單位合作強化牧場端及市場端的監測，共同守護國人食肉安全及權益。

