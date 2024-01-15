東正教先知預言「俄羅斯加入中東戰場」　引爆第三次世界大戰

▲被稱為「希臘版」先知的希臘東正教僧侶聖帕納吉（Elder Paisios）。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

有「神鬼先知」之稱的法國占星預言家諾斯特拉達穆斯（Nostradamus）在16世紀留下數千個預言，精準命中許多歷史事件，而被稱為「希臘版」先知的希臘東正教僧侶聖帕納吉（Elder Paisios）準確預言以色列與哈瑪斯的衝突，更預測衝突可能會升級成第三次世界大戰。

根據《太陽報》報導，聖帕納吉準確預測了烏克蘭戰爭和加薩走廊的衝突，自去年10月7日以色列和哈瑪斯開戰後，他的預言就開始在希臘的社群媒體上流傳。聖帕納吉說，「巴勒斯坦將成為戰場，死海將成為墳場，這將是上半場，但還會有下半場。」

聖帕納吉的預言指出，由於中東局勢升級，世界正處於第三次世界大戰的邊緣，「中東將成為戰場，俄羅斯也將參與其中，俄羅斯人和歐洲人將在伊斯坦堡爆發一場大戰，許多人將流血。」

1924年出生在土耳其的聖帕納吉，小的時候隨家人以難民的身分逃往希臘，並於1949年在希臘東北部的東正教聖山阿索斯山（Mount Athos）出家，是希臘東正教知名的苦行僧，他最終於1994年因癌症離世，每年7月12日都會有成千上萬的信徒前往其墓地哀悼。