偵破總統選舉賭盤績效第1+假民調　檢察總長嘉勉台中地檢署

▲邢泰釗總長嘉勉台中地檢署檢察官 。（圖／最高檢察署提供，下同）

記者陳崑福／台北報導

台中地檢署113年二合一選舉查察工作表現傑出，辦理選舉查察案件之總件數人數及查辦選舉賭盤案件績效均為全國第一，並查扣選舉賭盤不法所得869萬餘元。另查獲「假民調」等境外敵對勢力介選之新型態案件，對喚起民眾意識及端正選風均卓有貢獻。

邢泰釗檢察總長於27日前往台中地檢署感謝(主任)檢察官，並就境外敵對勢力持續以各種不同面貌，透過不同途徑、形式介選，嚴重影響選舉公正性，充分交換意見，提供各檢察機關辦理是類案件參酌。

台中地檢署113年二合一選舉查察工作表現傑出，辦理選舉查察案件之總件數人數及查辦選舉賭盤案件績效均為全國第一，並查扣選舉賭盤不法所得869萬餘元。另查獲「假民調」等境外敵對勢力介選之新型態案件，對喚起民眾意識及端正選風均卓有貢獻。

邢泰釗檢察總長表示，113年二合一選舉查察，截至112年12月28日上午止，全國各檢察機關共受理2552件2646人，現羈押38人，已起訴60件50人。其中選舉賭盤案件1127件987人，較109年二合一選舉同時期增加3倍，查扣不法所得高達新臺幣3138萬餘元。不實訊息231件234人，反滲透法81件149人。

邢總長表示：「之前有些國人對於是否確有境外勢力介入選舉，持有懷疑，甚至於質疑『有影無』？」「台中地檢署突破層層障礙，查獲『假民調』案，證明境外敵對勢力各項介選態樣並非只是風聲傳聞，而是確有其事，國人應有所警覺，勿受境外敵對勢力不當干擾。」

他說，「假民調」涉犯反滲透法第7條及總統副統總選舉罷免法第90條，台中地檢署吳昇峰檢察官表示：「『假民調』即屬選罷法之傳播不實妨害選舉罪，偵辦時應注意加強蒐證及論述部分，包含『意圖使人不當選』之主觀意圖及涉案『民調』之性質，此部分均有實務見解及相關法條可以參引。」

台中地檢署陳祥薇檢察官於12月初指揮司法警察查獲張姓組頭開設「2024年總統大選」選舉賭盤，以總統參選人得票數輸贏或差距作為賭博標的，接受賭客下注，並扣得新臺幣869萬4000元等不法所得及證物，張姓組頭經法院裁定羈押禁見。陳檢察官偵辦此案，做到「大膽假設，小心求證」，並扣押龐大賭資，相當難得。

邢總長說，有關村里長於選舉期間赴陸無償接受招待情事，檢察機關係追查受大陸官方等組織指示、資助，而招攬、策劃國人赴陸接受與選舉有關招待，以致影響本次選舉公平性之主要行為人及主謀。如單純受邀招待，並與選舉無關，而無違法疑慮者，自不在追訴之列。

面對境外敵對勢力持續以各種不同面貌，透過不同途徑、形式介選，嚴重影響選舉公正性及國家安全，最高檢察署將持續研議法律意見及分享檢察署成功偵查策略供全國檢察機關參辦。

最高檢察署呼籲：面對境外敵對勢力各種滲透及介選態樣，不僅破壞選舉公正性，更與國家安全密切相關，國人應有警覺意識，若發現相關不法情事，可撥打0800-024-099#4專線檢舉，共同維護臺灣民主。