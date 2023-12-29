　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

偵破總統選舉賭盤績效第1+假民調　檢察總長嘉勉台中地檢署

▲邢泰釗總長嘉勉臺中地檢署檢察官 。（圖／最高檢察署提供，下同）

▲邢泰釗總長嘉勉台中地檢署檢察官 。（圖／最高檢察署提供，下同）

記者陳崑福／台北報導

台中地檢署113年二合一選舉查察工作表現傑出，辦理選舉查察案件之總件數人數及查辦選舉賭盤案件績效均為全國第一，並查扣選舉賭盤不法所得869萬餘元。另查獲「假民調」等境外敵對勢力介選之新型態案件，對喚起民眾意識及端正選風均卓有貢獻。

邢泰釗檢察總長於27日前往台中地檢署感謝(主任)檢察官，並就境外敵對勢力持續以各種不同面貌，透過不同途徑、形式介選，嚴重影響選舉公正性，充分交換意見，提供各檢察機關辦理是類案件參酌。

▲邢泰釗總長嘉勉臺中地檢署檢察官 。（圖／最高檢察署提供，下同）

台中地檢署113年二合一選舉查察工作表現傑出，辦理選舉查察案件之總件數人數及查辦選舉賭盤案件績效均為全國第一，並查扣選舉賭盤不法所得869萬餘元。另查獲「假民調」等境外敵對勢力介選之新型態案件，對喚起民眾意識及端正選風均卓有貢獻。

邢泰釗檢察總長表示，113年二合一選舉查察，截至112年12月28日上午止，全國各檢察機關共受理2552件2646人，現羈押38人，已起訴60件50人。其中選舉賭盤案件1127件987人，較109年二合一選舉同時期增加3倍，查扣不法所得高達新臺幣3138萬餘元。不實訊息231件234人，反滲透法81件149人。

邢總長表示：「之前有些國人對於是否確有境外勢力介入選舉，持有懷疑，甚至於質疑『有影無』？」「台中地檢署突破層層障礙，查獲『假民調』案，證明境外敵對勢力各項介選態樣並非只是風聲傳聞，而是確有其事，國人應有所警覺，勿受境外敵對勢力不當干擾。」

他說，「假民調」涉犯反滲透法第7條及總統副統總選舉罷免法第90條，台中地檢署吳昇峰檢察官表示：「『假民調』即屬選罷法之傳播不實妨害選舉罪，偵辦時應注意加強蒐證及論述部分，包含『意圖使人不當選』之主觀意圖及涉案『民調』之性質，此部分均有實務見解及相關法條可以參引。」

台中地檢署陳祥薇檢察官於12月初指揮司法警察查獲張姓組頭開設「2024年總統大選」選舉賭盤，以總統參選人得票數輸贏或差距作為賭博標的，接受賭客下注，並扣得新臺幣869萬4000元等不法所得及證物，張姓組頭經法院裁定羈押禁見。陳檢察官偵辦此案，做到「大膽假設，小心求證」，並扣押龐大賭資，相當難得。

邢總長說，有關村里長於選舉期間赴陸無償接受招待情事，檢察機關係追查受大陸官方等組織指示、資助，而招攬、策劃國人赴陸接受與選舉有關招待，以致影響本次選舉公平性之主要行為人及主謀。如單純受邀招待，並與選舉無關，而無違法疑慮者，自不在追訴之列。

面對境外敵對勢力持續以各種不同面貌，透過不同途徑、形式介選，嚴重影響選舉公正性及國家安全，最高檢察署將持續研議法律意見及分享檢察署成功偵查策略供全國檢察機關參辦。

最高檢察署呼籲：面對境外敵對勢力各種滲透及介選態樣，不僅破壞選舉公正性，更與國家安全密切相關，國人應有警覺意識，若發現相關不法情事，可撥打0800-024-099#4專線檢舉，共同維護臺灣民主。

ET快訊
陳建州噤聲10天首發文！　148字「不怕遭害」
2024上半年財運星座排行！　唐綺陽點名TOP1「錢從天上來
19萬現金證物「全變白紙」！　警一查抓到自己人
勇消游尚樺追晉！消防局PO文哀悼　民眾湧入淚送英雄
少年犯「連換名字、地點都不用」　前主播痛曝媒體現實面
曾力主「學校禁查學生書包」！范雲臉書遭洗版：校園安全破口
快訊／緬因州跟進！　宣布「禁止川普參與2024初選」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

割頸案民怨法律保護壞人　導演批：人民的憤怒高到不在乎你罰

違停被拍暴怒「駕車衝撞學生」！台中賓士男遭逮：公司壓力大

19萬元現金證物全變白紙　警一查抓到自己人！下場曝光

殉職勇消游尚樺追晉大隊長！消防局PO文哀悼　民眾湧入淚送英雄

偵破總統選舉賭盤績效第1+假民調　檢察總長嘉勉台中地檢署

知名劇照師涉襲胸「小40多歲嫩妹」　臉書還原驚恐10分鐘

小商人找到「土城獼猴園」了！　疑違建將出手找人拆

台南驚傳「短褲女虐狗」綁繩重摔柯基　內幕曝光

割頸案呱吉一句「不如打給天道盟」　小商人真出手：最好背景夠硬

豐原高中霸凌輕生案重啟調查　項目龐大再申請展延1個月

張雅琴痛批割頸案兇手：誰教你的啊！　隋棠心疼發聲..伊萊媽兒子也遭校園暴力

史上最莫名外送訂單　42元買一個塑膠袋XDD

【多吃點別客氣】霜淇淋機器突故障一擠停不下來啦！

許光漢趕赴李善均靈堂弔唁！　李政宰.鄭雨盛.曹政奭..韓大咖都到了

家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息

29歲分隊長救4人殉職！父心碎癱坐醫院嚎啕大哭

山本由伸「12年百億」入道奇　抉擇原因之一是大谷翔平

拜拜禁忌「別用右手插香」　來廟宇須知的3件事情

初戀男友張兆志離婚..劉曉憶：不意外！　回頭看當年被分手「滿渣的」

私立國中畢旅4萬7遭狂轟　前導遊：機票+環球就2萬

割頸案民怨法律保護壞人　導演批：人民的憤怒高到不在乎你罰

違停被拍暴怒「駕車衝撞學生」！台中賓士男遭逮：公司壓力大

19萬元現金證物全變白紙　警一查抓到自己人！下場曝光

殉職勇消游尚樺追晉大隊長！消防局PO文哀悼　民眾湧入淚送英雄

偵破總統選舉賭盤績效第1+假民調　檢察總長嘉勉台中地檢署

知名劇照師涉襲胸「小40多歲嫩妹」　臉書還原驚恐10分鐘

小商人找到「土城獼猴園」了！　疑違建將出手找人拆

台南驚傳「短褲女虐狗」綁繩重摔柯基　內幕曝光

割頸案呱吉一句「不如打給天道盟」　小商人真出手：最好背景夠硬

豐原高中霸凌輕生案重啟調查　項目龐大再申請展延1個月

和碩失去昆山iPhone生產重鎮控制力　開盤股價下挫4%

陳建州噤聲10天首發文！「不怕遭害」PO 148字：必有恩惠隨著我

割頸案民怨法律保護壞人　導演批：人民的憤怒高到不在乎你罰

違停被拍暴怒「駕車衝撞學生」！台中賓士男遭逮：公司壓力大

今最後一天！　政府發錢一次入帳3萬

台股封關開盤跌逾20點失守17900　台積電跌4元至589

富豪聚焦高雄美術館特區　「美術1号院」置產、守富、傳承完美達成

20年西瓜哥哥李岳大變身　揭女團成員昔是失控女童

道奇、洋基都有興趣　追逐3屆最佳救援投手

2024年上半年財運排行！水瓶房地產運佳　國師點名TOP1「錢從天上來」

鸚鵡學Messenger鈴聲超逼真　模仿「倒車警示音」也難不倒

社會熱門新聞

割喉案第4天！在校生曝現況怒了

即／網激憤灌爆臉書！「廢死聯盟」發聲

割頸案小商人打給天道盟：最好背景硬

小商人找到「土城獼猴園」了！　疑違建將出手找人拆

曾力主學校禁查學生書包！范雲臉書遭洗版

29歲分隊長殉職！父癱坐嚎啕大哭　弟同為消防心碎

新北2女國中生撂人互毆　警帶回14人

國三生聰明有正義感　老師悲痛不點名

幫網紅女兒「紅豆妹」接業配　刑警媽遭記2過

竹聯龍堂橫行士林夜市　超規律公約意外曝光

廢死聯盟被嗆爆！呱吉逆風喊話了

機車猴喝酒…蹲車邊抽菸「被罰酒駕」！　警曝監視器：有移動

台南驚傳「短褲女虐狗」綁繩重摔柯基　內幕曝光

國三生遭割喉亡　網灌爆「廢死聯盟」臉書

更多熱門

相關新聞

接受中共指示8次公布假民調！記者收押

接受中共指示8次公布假民調！記者收押

台中地檢署嚴查境外勢力介入選舉，發現某網林姓記者，涉嫌接受中共褔建省委員會指示，與1名自稱民調專家的蘇姓男子合作，製作假民調高達8次，再透過指傳媒、元動傳媒及藍鵲新傳媒網站發布相關不實報導，檢方今（22）日依違反反滲透法、總統副總統選舉罷免法將林男聲押獲准。

中選會：1/11、12、13　AI深偽影音主要攻擊日

中選會：1/11、12、13　AI深偽影音主要攻擊日

兵役延長暴行犯上影響部隊領導　檢察機關將速查嚴辦

兵役延長暴行犯上影響部隊領導　檢察機關將速查嚴辦

最高檢第三部微電影：奉法者強則國強

最高檢第三部微電影：奉法者強則國強

反賄選公益桌曆上市　19位檢察官入鏡

反賄選公益桌曆上市　19位檢察官入鏡

關鍵字：

最高檢察署邢泰釗臺中地檢署假民調

讀者迴響

熱門新聞

割喉案第4天！在校生曝現況怒了

彭政閔卸任總教練　兄弟接任人選

恭喜！黃宣登記結婚：我們會好好珍惜

博恩給5萬小費　外送員以為被整秒拒絕

即／網激憤灌爆臉書！「廢死聯盟」發聲

割頸案小商人打給天道盟：最好背景硬

小商人找到「土城獼猴園」了！　疑違建將出手找人拆

不爽被講勿停公車停靠區　男開賓士撞學生

他求婚跪了60秒　女友求他快起來

最糟糕零食前5名　冠軍恐影響一生健康

從小教孩子「挺身而出」　嚴立婷割頸案後改口：不敢說

長榮海運年終揭曉　平均領到4個月

小商人槓新北地院　要租廣告車曝「乾哥」照

Dcard、PTT肉搜加害者！　新北地院警告 ：即刻下架

LINE「2024跨年貼圖」來了！可愛4款免費下載

更多

最夯影音

更多
張雅琴痛批割頸案兇手：誰教你的啊！　隋棠心疼發聲..伊萊媽兒子也遭校園暴力

張雅琴痛批割頸案兇手：誰教你的啊！　隋棠心疼發聲..伊萊媽兒子也遭校園暴力
史上最莫名外送訂單　42元買一個塑膠袋XDD

史上最莫名外送訂單　42元買一個塑膠袋XDD

【多吃點別客氣】霜淇淋機器突故障一擠停不下來啦！

【多吃點別客氣】霜淇淋機器突故障一擠停不下來啦！

許光漢趕赴李善均靈堂弔唁！　李政宰.鄭雨盛.曹政奭..韓大咖都到了

許光漢趕赴李善均靈堂弔唁！　李政宰.鄭雨盛.曹政奭..韓大咖都到了

家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息

家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面