手機QR Code就能領藥！虛擬健保卡再推「電子處方箋」明年初花蓮試辦

▲健保署虛擬健保卡數位創新應用，標竿學習與前瞻分享會，健保署長石崇良。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

「民眾可能不會帶健保卡，但是一定會帶手機！」健保署長石崇良今（19）日分享虛擬健保卡推動情況，到今年11月底為止，已核發近65萬虛擬健保卡，並有330家院所提供虛擬健保卡服務。他進一步宣布未來將連結「電子處方箋」，讓民眾用手機QR-code就可以領藥，明年第一季將先以花蓮縣為優先試辦。

健保署今日舉辦虛擬健保卡數位創新應用標竿學習與前瞻分享會。石崇良致詞表示，健保引領台灣數位發展，從民國84年開辦之後，86年年就導入IC卡，後來民眾「可能沒有帶身份證，但是一定會帶健保卡」；而隨著科技發展，現在的民眾「可能不會帶健保卡，但是一定會帶手機」，健保開始積極推動虛擬健保卡，把健保卡數位化，放在手機裡帶著走。

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石崇良指出，虛擬健保卡自108年試辦，111年正式運用在居家醫療、遠距醫療及視訊診療三大醫療場域，截至112年11月底，已核發近65萬虛擬健保卡，並有330家院所提供虛擬健保卡服務。

除於三大場域全面推廣，亦擴大至一般門診，民眾只需透過手機「健保快易通」App即可認證身分進行看診，並可結合醫院App串接報到、門診、檢查、批價等就醫流程，逐步擴增虛擬健保卡的加值應用，提升就醫便利性。

石崇良進一步宣布，虛擬健保卡未來還會連結「電子處方箋」，完成就醫流程中最後端的「領藥」。石崇良說，過去紙本處方箋，如果是3個月的慢箋，還會有很多紙本會留在民眾手上，遺失時又要重新看診，未來透過電子處方箋上路，要讓民眾透過手機內QRcode處方箋，就能到社區藥局領到藥物，甚至還可以在手機內綁家中長輩的虛擬健保卡，協助領藥。

石崇良說，電子處方箋建置預計開始籌劃試辦，除院內就醫之外，更要社區也可以使用，所以除醫院外，包含診所、社區藥局，要以地區為單位試辦模式。目前規劃以花蓮縣這樣幅員廣大，且地形狹長、部分地區偏遠交通不的地區為優先試辦，明年第一季實施。

石崇良另也提到，虛擬健保卡推動過程中，民眾最常就醫地點還是門診服務，診所這一塊。健保署順利爭取明年社發計畫，開始發展健保數衛升級、醫療平權，初步會從診所的HIS系統升級、雲端化。整體雲端化過程有的基本功能包含線上掛號預約，虛擬健保卡讀取、電子處方箋、電子支付等，各項管理措施會因為雲端化更便捷、更有效率。