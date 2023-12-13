尷尬！新娘婚紗禮服破洞渾不知　「下體蜜桃臀」全被賓客看光

圖文／鏡週刊

南韓一名新嫁娘近日投訴，她在本（12）月2日舉行婚禮，現場來了眾多親朋好友為她慶祝，但就在她美美走上舞台的過程中，完全不知道她的婚紗禮服的下面，已經破了一個大洞，而她的下體蜜桃臀，就這樣若隱若現彈出來，18禁春光完全被現場賓客看光。

據南韓《JTBC》報導，這名新娘投訴指出，當時是一場非常溫馨且歡樂的婚禮，爸爸牽著她的手走上舞台，準備將她交給新郎。當時新娘穿著美美婚紗，但她完全不知道，她的禮服下面已經破了一個大洞，而她仍持續走在舞台上。

▲婚紗的縫製有明顯失誤。（翻自《JTBC》）

事後有朋友告訴她，表示她的婚紗下面破洞，導致現場賓客都能看見她下面蜜桃臀若隱若現。新娘得知狀況後，整個人非常尷尬，甚至羞愧到想要鑽進洞裡。之後新娘向婚紗公司反映，希望能獲得補償，但公司的處理態度，讓她非常氣憤。

新娘指出，婚禮結束後她反映禮服破洞的問題，但從頭到尾都只有新娘秘書一個人向她道歉，公司完全不理會。更讓新娘無法接受的是，婚紗公司都把責任推給外包身分的新祕，公司自己把責任推得一乾二淨，甚至公司還對她說「現在因為少子化，婚禮公司的生意很難做」，企圖卸責。新娘表示，她現在只希望婚紗公司出來面對，給予她合理的賠償。

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