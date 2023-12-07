蘿蔔槍屁孩身分遭起底！1人是「樂團貝斯手」　曾認愛張秀卿女兒

記者閔文昱／綜合報導

新北市新莊區6日晚間有3名男子，因「無聊」而拿起近日在兩岸爆紅的蘿蔔槍沿路掃射，嚇得路人蹲地尖叫。警方循線將3人逮捕，訊後依恐嚇危害公眾安全罪嫌函送法辦。如今涉案3人身份也曝光，其中一人還是樂團貝斯手，過去還曾與歌手張秀卿女兒交往，而該樂團也在IG限時動態發文「上新聞，頭痛了」，似乎證實確有成員涉案。

據了解，22歲林男昨(6日)駕車，載著23歲許、張男從台中北上到新北為朋友慶生，凌晨1時許行經新莊中平路時，坐在後座張男感到很無聊，便拿起玩具蘿蔔槍，搖下車窗對路人隨機作勢射擊，路邊一位正要牽車的女子被嚇得尖叫，副駕駛座23歲許男嬉笑錄下上傳到IG限時動態上。

▲台中3名男子到新北玩，拿出玩具槍開槍，嚇壞一名女騎士 。（圖／新莊警分局）

事件曝光後，隨即引發警方關注，調閱監視器循線通知3人從再度北上到新莊分局製作筆錄。3人到案後雖聲稱是一時好玩才會這樣開玩笑，並不清楚會這麼嚴重，但卻在IG上自稱「新莊槍手」、「新莊最會攝」、「新莊最會開」，甚至還拍下派出所駐地畫面稱「職業槍手還是會被抓的」，態度相當囂張。

▲其中一名嫌犯身分遭起底，為樂團貝斯手。（圖／翻攝自當事人樂團IG）

事後，3人身份也遭起底，其中許姓嫌犯為某樂團貝斯手，經常在臉書曬出表演畫面，樂團音樂也曾登過排行榜，甚至還曾放上與張秀卿女兒林莉的合照公開認愛，當時張秀卿得知2人交往時，小倆口已經在一起一年多，張秀卿還為此決定要開始勤用社群軟體，「避免又錯過什麼事情」。

▲許男曾在臉書公開認愛張秀卿女兒林莉。（圖／翻攝自當事人臉書）

警方表示，訊後認定林姓駕駛未制止張男行為，許姓友人甚至還協助拍攝影片，因此3人全都被依刑法151條恐嚇危害公眾安全罪函送法辦，針對頭部、手部伸出車窗外的行為也將依法製單告發。