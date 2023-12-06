陸菜價暴跌「白菜每斤僅1.4元」　農民無奈翻地還田

▲大陸大白菜價格暴跌。（圖／極目新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸菜價大跌，譬如大白菜11月批發價最低每斤0.4元（人民幣，下同，每台斤約1.4元新台幣），究其原因，主要與產量增加有關。大陸官媒《農民日報》指出，雖是正常市場現象，但須避免「菜賤傷農」現象。

據報導，大陸北方地區白菜、蘿蔔、土豆等應季蔬菜大量上市，豐收的喜悅尚在，田間菜農卻先感受到了陣陣「寒意」。北京新發地市場價格監測顯示，整個11月大白菜批發價每斤（600克）最低2毛錢、最高也才4毛5，芹菜價格也降到近年來的最低點。在產地，大白菜、蘿蔔等蔬菜「身價」更低，也就幾分錢一斤。

為何大降價？報導指出，主要原因是產量增加，2022年冬季蔬菜價格相對較好，菜農積極性被調動起來，整體種植面積增加，再加上今年秋冬氣溫偏高，利於北方蔬菜生長，且入冬後氣溫沒有明顯下降，使上市週期延長，與陸續上市的南方菜「迎頭相撞」，以致短期內蔬菜市場供給量大增。

值得注意的是，今年夏季華北地區遭受洪澇災害，不少農民為降低損失，臨時補種易種植、好管理的白菜、蘿蔔等，也使得大陸華北一帶蔬菜種植面積增加，導致供過於求。

對此，報導呼籲「不妨給市場一點耐心」，隨著氣溫持續下降，北方露地蔬菜逐步退市，市場供給轉向南方蔬菜和北方設施蔬菜，隨著種植、運輸的成本增加，菜價將逐步回升。

此外，即將到來的元旦和春節也會進一步抬高蔬菜消費需求，帶動菜價上漲，推動菜價恢復正常。

此番菜價大跌對農民造成不小影響，譬如在山東、河北、內蒙古等地，一些蔬菜低價賤賣甚至滯留在菜地中無人採收，農民迫不得已只能將蔬菜直接翻地還田。

報導指出，菜價價格大幅下跌對於農民的影響，任何時候都不能忽視；無論是捕捉這些市場信號用於指導生產，還是防範應對自然風險，抑或是提高地頭議價能力，單靠農民的力量顯然是不夠的，需要政府、新型經營主體等各方攜手努力。