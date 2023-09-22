斥資8000萬！日月潭「水上自行車道」耗時2年完工　明開放通行

▲日月潭水上自行車到明將完工開放。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯、陳韻如／南投報導

日月潭國家風景區管理處斥資8千萬元、歷時2年打造的伊達邵水上自行車道，將於明（23）日完工開放通行，整個自行車道全長約600公尺，結合伊達邵在地文化意象，設有大魚平台及魚簍花架，期盼能打造伊達邵地區旅遊新亮點。

日月潭環潭自行車道曾被CNN評選為全球10條最美自行車道之一，而為持續打造優質的自行車旅遊環境、延伸環潭自行車道以串接環潭各遊憩景點，日管處於2021年斥資約8000萬元辦理伊達邵至纜車站自行車道串聯工程，將於今年9月23日完工開放通行。

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日管處表示，過去伊達邵商圈至日月潭纜車站僅可藉由伊達邵親水步道通行，因其步道路線地勢高差較大，需設置階梯，導致自行車無法騎行，需繞道環潭公路才能騎乘至伊達邵商圈，且該步道路線樹蔭茂密易潮濕，致步道舖面較易濕滑，日管處為提升遊憩品質及安全，並增加伊達邵地區之遊憩豐富度，故新設水上自行車道約600公尺，並結合伊達邵在地文化意象，設有大魚平台及魚簍花架，期能打造伊達邵地區旅遊新亮點。

不過，工程初期，適逢南部高科技廠房建廠，基樁材料供不應求，市場缺貨，導致工程基樁供貨時程延遲；後又逢豐水期，日月潭水庫經常維持滿水位，導致基樁、帽樑及主要鋼構施作不易，除需增加水下作業人力及時間，亦需利用傍晚水位下降後才可進行焊接作業，每日可施工時間不足半天。

日管處提到，等到開始施作橋面板結構及欄杆時，又遭逢嚴重旱災，原訂藉由水路運輸吊掛之各種鋼構件，皆需改經由陸路由人工搬運至現場施作，導致工期又再度延長；工程收尾階段辦理鋪面灌漿及街道家具焊接組設時，又遭遇梅雨及颱風季節，頻繁降雨導致工程又遭延誤，實在一波三折。

所幸在克服諸多施工困境後，伊達邵至纜車站水上自行車道終於將在23日開放遊客騎乘使用，未來遊客除了可以更深入親臨伊達邵水域的美景，更可以從伊達邵商圈騎乘自行車，經由水上自行車道、纜車站至水蛙頭平台觀賞日月潭知名的九蛙疊像，感受精彩的伊達邵自行車旅遊體驗。