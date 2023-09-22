　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

斥資8000萬！日月潭「水上自行車道」耗時2年完工　明開放通行

▲▼ 日月潭水上自行車到明將完工開放 。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲日月潭水上自行車到明將完工開放。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯、陳韻如／南投報導

日月潭國家風景區管理處斥資8千萬元、歷時2年打造的伊達邵水上自行車道，將於明（23）日完工開放通行，整個自行車道全長約600公尺，結合伊達邵在地文化意象，設有大魚平台及魚簍花架，期盼能打造伊達邵地區旅遊新亮點。

日月潭環潭自行車道曾被CNN評選為全球10條最美自行車道之一，而為持續打造優質的自行車旅遊環境、延伸環潭自行車道以串接環潭各遊憩景點，日管處於2021年斥資約8000萬元辦理伊達邵至纜車站自行車道串聯工程，將於今年9月23日完工開放通行。

[廣告]請繼續往下閱讀...

日管處表示，過去伊達邵商圈至日月潭纜車站僅可藉由伊達邵親水步道通行，因其步道路線地勢高差較大，需設置階梯，導致自行車無法騎行，需繞道環潭公路才能騎乘至伊達邵商圈，且該步道路線樹蔭茂密易潮濕，致步道舖面較易濕滑，日管處為提升遊憩品質及安全，並增加伊達邵地區之遊憩豐富度，故新設水上自行車道約600公尺，並結合伊達邵在地文化意象，設有大魚平台及魚簍花架，期能打造伊達邵地區旅遊新亮點。

▲▼ 日月潭水上自行車到明將完工開放 。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼ 日月潭水上自行車到明將完工開放 。（圖／記者高堂堯翻攝）

不過，工程初期，適逢南部高科技廠房建廠，基樁材料供不應求，市場缺貨，導致工程基樁供貨時程延遲；後又逢豐水期，日月潭水庫經常維持滿水位，導致基樁、帽樑及主要鋼構施作不易，除需增加水下作業人力及時間，亦需利用傍晚水位下降後才可進行焊接作業，每日可施工時間不足半天。

日管處提到，等到開始施作橋面板結構及欄杆時，又遭逢嚴重旱災，原訂藉由水路運輸吊掛之各種鋼構件，皆需改經由陸路由人工搬運至現場施作，導致工期又再度延長；工程收尾階段辦理鋪面灌漿及街道家具焊接組設時，又遭遇梅雨及颱風季節，頻繁降雨導致工程又遭延誤，實在一波三折。

▲▼ 日月潭水上自行車到明將完工開放 。（圖／記者高堂堯翻攝）

所幸在克服諸多施工困境後，伊達邵至纜車站水上自行車道終於將在23日開放遊客騎乘使用，未來遊客除了可以更深入親臨伊達邵水域的美景，更可以從伊達邵商圈騎乘自行車，經由水上自行車道、纜車站至水蛙頭平台觀賞日月潭知名的九蛙疊像，感受精彩的伊達邵自行車旅遊體驗。

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

ET快訊
「博愛座」衝突再起！　婦嗆：那就博愛座你講什麼？
印度男「懷雙胞胎」36年！剖腹取出4公斤死胎　頭髮手腳都有了
全聯開賣日本麝香葡萄「下殺66折」！
觀眾脫口罵「什麼啊！」　吳正世18禁床戰Krystal：很抱
BMW國道超車一碰！吉普車「空中翻滾9圈」驚悚畫面曝
再徵召林凱威歸隊？　總教練吳思賢給說法
全台iPhone 15「首摔」！他在好市多狠砸4次炸裂

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

免費AI用很爽？專家警告個資外洩「可以複製一個你」

大學眼科乾眼保健計劃拯救「乾」苦　徐乃麟分享自身乾眼症經驗

蘇花中仁隧道施工！9／26~27北上道路封閉　改行台9丁

「博愛座」衝突再起！　婦嗆：那就博愛座你講什麼？

台灣虎航12／10開航秋田航線　明起限定2天「單程機票2699元起」

斥資8000萬！日月潭「水上自行車道」耗時2年完工　明開放通行

台灣文博會5大展區攻略！空總「巨大馬戲棚、鷹架CPU」點亮市中心

全台iPhone 15「首摔」！螢幕整塊炸裂　維修要價5位數

受刑人眼花！自營產品驚見10月製造「未來咖啡」　雲林監獄說話了

高雄晶英「住宿萬元變2710元」！易遊網標錯價認賠：全數履約

88歲嬤「欲領20萬給90歲媽」　行員拒絕秒報警：不合邏輯

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

蔬果店誤賣老鼠藥地瓜　員工哽咽：對阿伯很抱歉

妻突宮縮...衝醫院痛到叫整路　「車上產子」老公急壞：怎麼辦

老父談夫妻遭惡鄰砍亡　泣：塔位本是準備給我

北捷年輕人不讓位＋白眼　李昂還原事件始末：被侮辱

孕婦遭撞「1歲嬰重傷昏迷」 夫控延誤就醫！警消回應了

女兒「付清」節送大禮　打開禮物讓爸超無言XD

樂天女孩為日本金鷲開球　林襄自評80分：有練習！

免費AI用很爽？專家警告個資外洩「可以複製一個你」

大學眼科乾眼保健計劃拯救「乾」苦　徐乃麟分享自身乾眼症經驗

蘇花中仁隧道施工！9／26~27北上道路封閉　改行台9丁

「博愛座」衝突再起！　婦嗆：那就博愛座你講什麼？

台灣虎航12／10開航秋田航線　明起限定2天「單程機票2699元起」

斥資8000萬！日月潭「水上自行車道」耗時2年完工　明開放通行

台灣文博會5大展區攻略！空總「巨大馬戲棚、鷹架CPU」點亮市中心

全台iPhone 15「首摔」！螢幕整塊炸裂　維修要價5位數

受刑人眼花！自營產品驚見10月製造「未來咖啡」　雲林監獄說話了

高雄晶英「住宿萬元變2710元」！易遊網標錯價認賠：全數履約

快訊／新北汐止工地意外！工人清理下水道突昏倒　命危送醫搶救

樂視網財務造假案一審判賠89億元　創辦人賈躍亭承擔連帶賠償責任

從森林到瓶中的魔法！　花蓮分署輔導紅葉社區發展柳杉精油產業

免費AI用很爽？專家警告個資外洩「可以複製一個你」

澀谷鬧區大樓起火「黑煙狂竄」恐怖畫面曝！出動20消防車

一口氣養3哈士奇　主人每天「被警報聲叫醒」嚇壞粉絲：不敢養了

大學眼科乾眼保健計劃拯救「乾」苦　徐乃麟分享自身乾眼症經驗

當最強吉他手！日視覺系男星「切除乳頭」：男人不需要　術後曝光

蘇花中仁隧道施工！9／26~27北上道路封閉　改行台9丁

杭州亞運周邊商品商機大　鍍金紀念幣賣到缺貨

等紅燈驚見裸背妹「U字型挖空」　零疤雪白嫩膚辣翻…萬人秒暴動

生活熱門新聞

爽曬iPhone 15 Pro「他開箱1顏色」　鄉民噓爆：已滅火

博愛座「當事女乘客」還原現場　曝李昂自言自語

不是詐騙！一早醒來收簡訊「500元入袋」

性能力跟長短沒關！「GG冷知識」一票人都答錯

中秋烤肉「1食材」恐害心血管猝死　一圖揪出元兇

他曝有人讓座「李昂不要」：她說要去貼文

秋老虎飆36℃　明起有雨到中秋

餐廳寫no English mean　全場笑翻

好市多「月餅突襲特價」　全場炸鍋：最低慘殺2折

日本人愛上台灣「1款平價泡麵」！　東京貴3倍照樣買爆

全台iPhone 15「首摔」！螢幕整塊炸裂

台灣虎航9周年慶！祭超殺機票　全航線機票單程99元起

YouTube停更潮？他整理名單驚：感覺不單純

高雄晶英「住宿萬元變2710元」！易遊網：全數履約

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

爬山遇「超美山神」　他趴地合影

快訊／花58元中千萬！5~6月統一發票　8張最大獎沒人領

爽曬iPhone 15 Pro「他開箱1顏色」　鄉民噓爆：已滅火

博愛座「當事女乘客」還原現場　曝李昂自言自語

情侶必吃「6大催情食物」　營養師激推：性慾提升

台中女撞死行人阿嬤　激動蹲地拜拜祈求

眾女性羨慕她嫁給玄彬　孫藝真神回覆

陸神童博士躺平啃老：混吃等死幸福一輩子

炸雞排暈倒「臉埋熱油鍋」！攤商慘死

1943年二戰歷史照　驚見美大兵「講手機」

《三個傻瓜》演員離世！享年67歲

科技裁員潮來了？　竹科9月已逾40家裁員

不是詐騙！一早醒來收簡訊「500元入袋」

錄影「倒奶主播」坐旁邊！

李妍瑾未婚夫竟被徵召成為大選幕僚

更多

最夯影音

更多
88歲嬤「欲領20萬給90歲媽」　行員拒絕秒報警：不合邏輯

88歲嬤「欲領20萬給90歲媽」　行員拒絕秒報警：不合邏輯
職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

蔬果店誤賣老鼠藥地瓜　員工哽咽：對阿伯很抱歉

蔬果店誤賣老鼠藥地瓜　員工哽咽：對阿伯很抱歉

妻突宮縮...衝醫院痛到叫整路　「車上產子」老公急壞：怎麼辦

妻突宮縮...衝醫院痛到叫整路　「車上產子」老公急壞：怎麼辦

熱門快報

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

找不到遺體一回頭被十指緊扣　怎麼辦！亡者遺言「誰放我下來就找誰」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面