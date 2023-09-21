　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

回收大亨陳家麒、華視開台元老返母校！感動世新引領傳播教育

圖三：世新傑出校友唐台齡（左一）與先生方光申（右一）、世新傑出校友陳家麒（右二）與妻子鄭淑芬（左二）大讚世新引領傳播教育。（圖／世新大學提供）

▲ 世新傑出校友唐台齡（左一）與先生方光申（右一）、世新傑出校友陳家麒（右二）與妻子鄭淑芬（左二）大讚世新引領傳播教育。（圖／世新大學提供，下同）

生活中心／台北報導

創立近67年的世新大學，為各行各業培育無數優秀人才，傑出校友遍布學術研究、傳播媒體、文藝體育、社會服務、工商科技等多元領域，愛護母校也時刻關注世新校務發展。今（21）日美國回收大亨陳家麒與妻子鄭淑芬，還有華視開台元老唐台齡與方光申等世新校友特地一同返校，走訪近年落成的LVS智能攝製基地與校園各處，不僅回憶青春校園時光，也讚嘆校方緊跟世界趨勢、優化教學環境，大讚世新建校至今仍持續引領傳播教育的發展與創新，令他們感動又驕傲。世新大學校長陳清河、副校長楊盛昱、副校長賴正能與公共事務室主任唐淑珍親自接待，期待讓難得返校的校友，再次認識蛻變中的精采世新。

圖一：在美國及僑界名聲響亮的世新傑出校友陳家麒參訪智能攝製基地。（圖／世新大學提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲ 在美國及僑界名聲響亮的世新傑出校友陳家麒參訪智能攝製基地。

在美國及僑界名聲響亮的世新傑出校友陳家麒，現任美國大紐約區世新大學校友會會長，為吉帝貿易創辦人暨董事長、紐澤西台灣商會前任會長、首位獲選全美回收協會（PSI）主席的亞洲人，他憑藉著不斷地努力與過人的毅力，成功地在美國回收紙業闖出一片天，曾獲頒紐澤西環保局的年度回收傑出獎，更在2021年榮登國際指標性雜誌《Recycling Today》6月期封面人物。他的事業立足美國、廣及東南亞，創下每年出口5千個貨櫃、年營業額達到2500萬的成就，被譽為「回收大亨」。

榮耀的成就，其實一開始都不在他的人生規劃中。「世新在年輕人心目中，是一個很活潑的學校，學生的創意和反應都是一流的，加上出了許多記者及影劇名人，讓當時的我非常嚮往。」畢業於世新三專公關科的陳家麒，原本立志當一名記者，礙於薪水不高的現實考量，他選擇進入全台規模最大造紙公司正隆工作，一做就是18年，因緣際會外派到美國的機會，也讓他起心動念、中年創業，闖蕩至今成就非凡。此次回台，他也受邀為世新大學校友會總會創享委員會進行創業經歷的分享，也有機會與不同世代的世新人交流情感，反響豐碩。

圖二：愛護母校的陳家麒與妻子鄭淑芬在成舍我雕像留下紀念。（圖／世新大學提供）

▲ 愛護母校的陳家麒與妻子鄭淑芬在成舍我雕像留下紀念。

好幾年沒有回到世新校園的陳家麒與各屆校友一樣，他也對世新大學打造的全台最大混合實境智能攝影棚充滿好奇，與世新校友夫妻檔唐台齡、方光申一起參訪。畢業於世新三專廣電科的唐台齡與方光申，在校時就是情侶，更是華視開台元老、知名退休導播，深耕台灣兒童節目的唐台齡，2001年也獲選為世新傑出校友。一行人在LVS智能攝製基地技術總監邱子杭、廣電系老師李武錚仔細介紹下，深入了解實體布景棚、LED智能棚等頂尖設備，對這處全國唯一以教學為主的虛實整合攝影棚，大為驚豔。

圖四：世新數媒系老師邱子杭（右一）、廣電系老師李武錚（左一）為校友們介紹LVS智能攝製基地。（圖／世新大學提供）

▲ 世新數媒系老師邱子杭（右一）、廣電系老師李武錚（左一）為校友們介紹LVS智能攝製基地。

世新大學校長陳清河表示，身為傳播教育龍頭，校方連年投入建設、添購設備，只為讓每一位學生都能直接在校園接觸產業最新趨勢，達到學用合一、接軌職涯的願景，期待更多優秀學子加入世新，與各行各業發光發熱的校友們一同踏上成功之路。

圖五：世新大學校長陳清河（前排中）、副校長楊盛昱（後排中）、副校長賴正能（後排右）與公共事務室主任唐淑珍（後排左）與難得返校的校友交流敘舊。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學校長陳清河（前排中）、副校長楊盛昱（後排中）、副校長賴正能（後排右）與公共事務室主任唐淑珍（後排左）與難得返校的校友交流敘舊。

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

ET快訊
快訊／下班注意！國2火燒車回堵3公里
劉亞仁遭「鈔票砸臉」！民眾怒：給你拿去監獄用
朱國榮潛逃5億保釋金恐沒收　4億是她出的「我也沒辦法」
快訊／國1火燒月餅車　駕駛跳車救禮盒
酒吧一晚5、6人貼上來！　妹子用「1神招」成功喇舌美國帥哥
酒吧一晚5、6人貼上來！　妹子用「1神招」秒喇舌美國帥哥
快訊／中華男足亞運65年首顆進球+首勝到手
「鯨魚爆炸」血水臟器狂噴！　染紅加州海岸

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

進口蛋屢遭質疑！專家建議：在生產國做好洗選油封＋全程冷鏈

化療太痛苦！女音樂家罹乳癌中斷治療　短短1年「早期變晚期」

回收大亨陳家麒、華視開台元老返母校！感動世新引領傳播教育

再出包！流感疫苗平台見他校學生個資　疾管署全面清查：單一事件

搭高鐵「座椅能往後靠嗎？」　苦主空間被壓縮：憋尿2小時

在地好料星質感　雲嘉南濱海好食材展現新風貌

酒吧一晚5、6人搭訕！「條通女王凝視法」讓妹子成功撩心

快去買威力彩！「3生肖」偏財旺到惹不起　1類人備好麻袋裝錢

快訊／李昂掛急診：切記，人總有一天有生病的時候！

雞蛋闖禍！感染沙門氏桿菌害情侶中毒　高雄知名熱炒店說話了

李多慧裙子被怪風吹掀　害羞遮掩模樣破億觀看

45歲梁靜茹唱《燕尾蝶》破音！　「27秒翻車現場」網震驚

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

三峽砂石車搶快闖紅燈　外送員連人帶車遭「吞沒」

妻突宮縮...衝醫院痛到叫整路　「車上產子」老公急壞：怎麼辦

妹子開車指定穿專屬鞋　換1雙就不會開：沒Fu

周玉蔻當庭道歉「不是故意」　張淑娟批太廉價：應退媒體圈

昆凌聽周杰倫不舒服「立刻飛身邊」　結婚周年曝：禮物可自己挑XD

豬販月入20萬輕鬆賺？ 背後艱辛嚇走一票年輕人

進口蛋屢遭質疑！專家建議：在生產國做好洗選油封＋全程冷鏈

化療太痛苦！女音樂家罹乳癌中斷治療　短短1年「早期變晚期」

回收大亨陳家麒、華視開台元老返母校！感動世新引領傳播教育

再出包！流感疫苗平台見他校學生個資　疾管署全面清查：單一事件

搭高鐵「座椅能往後靠嗎？」　苦主空間被壓縮：憋尿2小時

在地好料星質感　雲嘉南濱海好食材展現新風貌

酒吧一晚5、6人搭訕！「條通女王凝視法」讓妹子成功撩心

快去買威力彩！「3生肖」偏財旺到惹不起　1類人備好麻袋裝錢

快訊／李昂掛急診：切記，人總有一天有生病的時候！

雞蛋闖禍！感染沙門氏桿菌害情侶中毒　高雄知名熱炒店說話了

進口蛋屢遭質疑！專家建議：在生產國做好洗選油封＋全程冷鏈

化療太痛苦！女音樂家罹乳癌中斷治療　短短1年「早期變晚期」

快訊／桃園國2東向路肩火燒車　下班尖峰車流回堵3公里

政院通過「最低工資法」草案　時力批：跳票7年賴清德一句話就放行

賴清德今參拜馬祖境天后宮　遠眺對岸嘆「和平無價」

平安過中秋！智慧科技疏導交通　花蓮警籲聚餐勿酒駕

藝人獻身反詐宣導！明星父女隊登場　宣導短片超溫馨

暗酸郭台銘！呂秀蓮：選總統別自認「大老闆」　莫騙票找女性搭檔

老爺酒店首度賣「牛肉麵冷凍包」！2口味可選　9月底前買5送1

半夜起床喝奶...嬰兒床被「白毛汪霸佔」　牠露出得意笑容

「我是IG網紅」大鬧美航　她身分曝光真有百萬粉

生活熱門新聞

日本人愛上台灣「1款平價泡麵」！　東京貴3倍照樣買爆

作家搭捷運　轟3年輕人不讓博愛座

李昂再發文！839字「還原博愛座爭議」

瑞芳爬山2死　專家曝4大保命守則

全聯「1神物又特價了」　比好市多便宜！內行秒搬6瓶

旅展買「捷奧10天6萬9」卻去不了！夫妻被搞瘋氣炸

最壞身教！土城母子攻擊「公園阿伯」：你先動手的

威力彩頭獎衝7.2億　3生肖鴻運駕到

比跑步還有用！醫師曝「這種運動」最能降血壓

6萬通電話訂到1500顆名店蛋黃酥　畫面曝

YouTube停更潮？他整理名單驚：感覺不單純

秋老虎飆36℃　明起有雨到中秋

國家警報響！921地震速報演練

餐廳寫no English mean　全場笑翻

更多熱門

相關新聞

廣播金鐘獎「除名性騷藝人」

廣播金鐘獎「除名性騷藝人」

演藝圈MeToo風波連環燒，「第58屆廣播金鐘獎」評審團主席陳清河昨（6日）撂重話除名性騷藝人，正式封殺並除名黃子佼、黃連煜。對此，黃連煜的經紀人則說，他們根本就沒有報名，因此沒有所謂除名一事。

世新培育人才　多家媒體企業簽訂產學聯盟

世新培育人才　多家媒體企業簽訂產學聯盟

李大維參訪驚豔　世新智能攝製基地再升級

李大維參訪驚豔　世新智能攝製基地再升級

世新大學新生搶先報到　校園實境解謎闖關

世新大學新生搶先報到　校園實境解謎闖關

關鍵字：

世新大學世新陳清河陳家麒成舍我雕像唐台齡邱子杭李武錚LVS智能攝製基地

讀者迴響

熱門新聞

陸神童博士躺平啃老：混吃等死幸福一輩子

登山客遭虎頭蜂螫2死　相驗結果曝

男友不想要　她獨力生女心一橫13萬賣了

中信啦啦隊宣布結婚！　「帥尪正面照曝光」甜閃：找到人生神隊友

《京城怪物》劇組出事！　工作人員身亡

日本人愛上台灣「1款平價泡麵」！　東京貴3倍照樣買爆

作家搭捷運　轟3年輕人不讓博愛座

快訊／新竹工安意外！工人8樓直墜1樓慘死

李昂再發文！839字「還原博愛座爭議」

陸女大生軍訓熱舞「豪乳彈出來」　台下一片驚呼

友路邊車震自己老婆　夫聽對話心碎

瑞芳爬山2死　專家曝4大保命守則

「3生肖」財運旺！威力彩今頭獎7.2億　黃金下注時段曝

柚子和「10類藥一起吃」恐致命！醫：間隔2小時也沒用

韓媒爆BLACKPINK「只有Rosé續約」

更多

最夯影音

更多
李多慧裙子被怪風吹掀　害羞遮掩模樣破億觀看

李多慧裙子被怪風吹掀　害羞遮掩模樣破億觀看
45歲梁靜茹唱《燕尾蝶》破音！　「27秒翻車現場」網震驚

45歲梁靜茹唱《燕尾蝶》破音！　「27秒翻車現場」網震驚

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

三峽砂石車搶快闖紅燈　外送員連人帶車遭「吞沒」

三峽砂石車搶快闖紅燈　外送員連人帶車遭「吞沒」

熱門快報

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

找不到遺體一回頭被十指緊扣　怎麼辦！亡者遺言「誰放我下來就找誰」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面