回收大亨陳家麒、華視開台元老返母校！感動世新引領傳播教育

▲ 世新傑出校友唐台齡（左一）與先生方光申（右一）、世新傑出校友陳家麒（右二）與妻子鄭淑芬（左二）大讚世新引領傳播教育。（圖／世新大學提供，下同）

生活中心／台北報導

創立近67年的世新大學，為各行各業培育無數優秀人才，傑出校友遍布學術研究、傳播媒體、文藝體育、社會服務、工商科技等多元領域，愛護母校也時刻關注世新校務發展。今（21）日美國回收大亨陳家麒與妻子鄭淑芬，還有華視開台元老唐台齡與方光申等世新校友特地一同返校，走訪近年落成的LVS智能攝製基地與校園各處，不僅回憶青春校園時光，也讚嘆校方緊跟世界趨勢、優化教學環境，大讚世新建校至今仍持續引領傳播教育的發展與創新，令他們感動又驕傲。世新大學校長陳清河、副校長楊盛昱、副校長賴正能與公共事務室主任唐淑珍親自接待，期待讓難得返校的校友，再次認識蛻變中的精采世新。

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▲ 在美國及僑界名聲響亮的世新傑出校友陳家麒參訪智能攝製基地。

在美國及僑界名聲響亮的世新傑出校友陳家麒，現任美國大紐約區世新大學校友會會長，為吉帝貿易創辦人暨董事長、紐澤西台灣商會前任會長、首位獲選全美回收協會（PSI）主席的亞洲人，他憑藉著不斷地努力與過人的毅力，成功地在美國回收紙業闖出一片天，曾獲頒紐澤西環保局的年度回收傑出獎，更在2021年榮登國際指標性雜誌《Recycling Today》6月期封面人物。他的事業立足美國、廣及東南亞，創下每年出口5千個貨櫃、年營業額達到2500萬的成就，被譽為「回收大亨」。

榮耀的成就，其實一開始都不在他的人生規劃中。「世新在年輕人心目中，是一個很活潑的學校，學生的創意和反應都是一流的，加上出了許多記者及影劇名人，讓當時的我非常嚮往。」畢業於世新三專公關科的陳家麒，原本立志當一名記者，礙於薪水不高的現實考量，他選擇進入全台規模最大造紙公司正隆工作，一做就是18年，因緣際會外派到美國的機會，也讓他起心動念、中年創業，闖蕩至今成就非凡。此次回台，他也受邀為世新大學校友會總會創享委員會進行創業經歷的分享，也有機會與不同世代的世新人交流情感，反響豐碩。

▲ 愛護母校的陳家麒與妻子鄭淑芬在成舍我雕像留下紀念。

好幾年沒有回到世新校園的陳家麒與各屆校友一樣，他也對世新大學打造的全台最大混合實境智能攝影棚充滿好奇，與世新校友夫妻檔唐台齡、方光申一起參訪。畢業於世新三專廣電科的唐台齡與方光申，在校時就是情侶，更是華視開台元老、知名退休導播，深耕台灣兒童節目的唐台齡，2001年也獲選為世新傑出校友。一行人在LVS智能攝製基地技術總監邱子杭、廣電系老師李武錚仔細介紹下，深入了解實體布景棚、LED智能棚等頂尖設備，對這處全國唯一以教學為主的虛實整合攝影棚，大為驚豔。

▲ 世新數媒系老師邱子杭（右一）、廣電系老師李武錚（左一）為校友們介紹LVS智能攝製基地。

世新大學校長陳清河表示，身為傳播教育龍頭，校方連年投入建設、添購設備，只為讓每一位學生都能直接在校園接觸產業最新趨勢，達到學用合一、接軌職涯的願景，期待更多優秀學子加入世新，與各行各業發光發熱的校友們一同踏上成功之路。

▲ 世新大學校長陳清河（前排中）、副校長楊盛昱（後排中）、副校長賴正能（後排右）與公共事務室主任唐淑珍（後排左）與難得返校的校友交流敘舊。