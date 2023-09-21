「無人腳踏車」踏板詭異自轉！龜速滑上對街　瞬間靈動畫面瘋傳

圖文／CTWANT

英國約克地區（York）過去曾被不同政權統治、歷史悠久，也因此該地有許多靈異現象，別名「鬼城」，更是被封為「歐洲鬧鬼最嚴重的城市」。近日，當地監視器拍到1輛腳踏車在沒有人的情況下空轉踏板前進，靈異現象引發網友討論。

據《每日星報（Daily Star）》報導，事發地點發生在英國約克的觀光景點「肉舖街」（The Shambles）的露天市場，從店家監視器錄下的畫面中能見到，1輛腳踏車搖搖晃晃地從右側出現，自己慢慢前進，穿越道路後倒下，彷彿在被「看不到的人」騎行，相當恐怖。店家在發現畫面後分享到臉書上，配文「監視器昨天拍到一些非常奇怪的事情，這段影片讓我們不寒而慄」，並詢問「有沒有其他人注意到城鎮周圍奇特的超自然活動？」歡迎網友討論。

▲監視器畫面中，腳踏車搖搖晃晃前行，上面卻沒有人在騎。（圖／翻攝自臉書，Shambles Market York）

該影片引網友熱烈討論，有人推測街道本身有一定的坡度，如果能提供另一個角度的監視器畫面，說不定能證明旁邊沒有人控制腳踏車；來自「約克超自然現象研究中心」的成員Clare Bryant也表示，該區域靈異現象活躍，但對事件仍抱持懷疑，認為證據不足夠證明為靈異現象。

靈異旅遊團「約克原初幽靈步道」的負責人格雷厄姆（Mark Graham）則認為，這可能是當地傳說「迷路男孩」所做，並表示肉舖街也有許多故事，「肉舖街附近也有很多故事，打開和關閉後會進入不同時間的門，以及消失的房子。」當地不少人也有靈異經驗。

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