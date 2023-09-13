24歲女大生下海游泳「被螺旋槳捲入」！　雙腿當場扯斷慘死

▲尤蘭妮到院前就已經沒有生命跡象。（圖／翻攝自推特）



記者王佩翊／編譯

哥倫比亞一名24歲女大學生和家人到聖安德烈斯島度假（San Andrés），然而她在海中游泳時，雙腿卻不慎被一旁一艘船隻的螺旋槳捲入，當場被扯斷。傷勢嚴重的她隨即被送往醫院搶救，但最終仍不治身亡。

根據《每日郵報》報導，來自哥倫比亞卡希卡（Cajicá）的24歲尤蘭妮（Yurany Vanegas）8日和家人一起到位在加勒比海的聖安德烈斯島旅遊度假。然而當天她下水游泳時，卻不慎被一艘單引擎船撞上。

尤蘭妮的雙腿隨即被船隻的螺旋槳捲入，當場被扯斷。尤蘭妮馬上被送往當地醫院搶救，但是到院前就已經沒有生命跡象，且失血過多，隨即宣告死亡。

哥倫比亞海軍指出，駕駛單引擎船的船長聲稱自己並未注意到水下有人，因此才會不慎發生死亡意外，而事發後他也主動投案。當地政府為尤蘭妮的死亡表示哀悼，並強調目前正在進行詳細調查，尤蘭妮的葬禮則預計在12日舉辦。

事實上，聖安德烈斯島2022年11月27日也曾經有一名26歲女子娜塔莉亞（Natalia Larrañaga）在游泳時遭船隻撞擊，導致死亡。當時她的雙腿被船扯斷，經搶救後仍於隔日上午死亡。

哥倫比亞迦太基（Cartagena）8月20日也發生一名21歲來自哥斯大黎加的男性遊客喬恩（Joan López）在海中被螺旋槳捲入的意外。當時他在海中游泳，隨後試圖爬上船，怎知船長卻沒有發現，直接打開引擎。喬恩的腹部與生殖器嚴重撕裂傷，當場被送往醫院治療，所幸目前已經沒有生命危險。