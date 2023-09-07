批踢踢鄉民「25歲存50萬」離職　10年後狀況被罵翻

▲男子10年前帶著50萬元存款離職，如今雖然無業卻仍安穩度日，隨著近況曝光，引發網友熱議（示意圖／Pixabay）

圖、文／CTWANT

不少民眾為了生活努力工作，即使蒙受委屈也絕不會貿然離職。但有一名網友透露，自從10年前帶著50萬元存款辭職，如今已是35歲的他，雖然無業卻仍安穩度日，甚至有點愜意，隨著近況曝光，引發網友熱議。

原PO在PTT發文表示，10年前離職當下的存款50萬元，如今35歲無業、沒車、單身且未談過戀愛的他，搬到家中地下室，一天吃2餐，中餐只吃麥當勞，晚餐就去買i珍食，不用繳水電費和網路費，手機則用最低月租費，沒有國民年金，也未與朋友聯絡，父母每月會給1萬元的救濟金，到了過年還有爸爸送的2萬元紅包，「而且我不出門，省掉治裝費，不交女朋友，又省掉一大筆開銷。」

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原PO透露，習慣這種生活型態以後，自認過得還蠻愜意，只是身體出現一堆問題，除了不斷飆升的體重，背上也長了一堆痘痘，BMI更是達到40，「不過算了，我的人生大概就這樣了，反正我也沒打算長命百歲。」

▲原PO分享生活狀況，並稱父母每月會給1萬元的救濟金，到了過年還有爸爸送的2萬元紅包，習慣這種生活型態以後，其實過得還蠻愜意。（圖／翻攝自批踢踢實業坊）

貼文一出引發討論，網友紛紛表示「羨慕有錢拿，我家不可能」、「會投資的話還可以滾出錢來」、「可以到考慮出來做外送，不用門檻」、「不就靠父母？等靠不了就知道什麼叫地獄」、「幹嘛人生要過這麼消極啊？無聊死了」。

另外，也有網友質疑貼文真實性，「你是認真的嗎？」「BMI40？是體脂肪40吧？」「25歲存到50萬元的人會這樣耍廢？」「這樣不會沒事做嗎？」「你父母沒有想過，要把你趕出去嗎？」

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