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大陸 大陸焦點 特派現場

看病不忘喝飲料！陸醫院大廳開奶茶店　網笑：下一步KTV可以嗎

▲▼醫院大廳新開奶茶店。（圖／翻攝自微博／頭條新聞）

▲醫院大廳新開奶茶店。（圖／翻攝自微博／頭條新聞）

記者林郁婷／綜合報導

安徽亳州人民醫院大廳新開一間奶茶店，遭民眾質疑不符合規定，對此，亳州市衛生健康委員會工作人員回應，沒有受到法規禁止，另外，在北京、上海及廣東的大型醫院，幾年前就有奶茶店進駐，只是在亳州市第一次看到，可能還不太習慣。

據《頭條新聞》報導，一名網友到亳州市人民醫院，看到門診大廳內新開一間奶茶店，一旁還有許多患者和家屬在等待看病。

▲▼醫院大廳新開奶茶店。（圖／翻攝自微博／頭條新聞）

▲奶茶店周圍有許多等待看病的人。（圖／翻攝自微博／頭條新聞）

亳州市衛生健康委員會工作人員表示，近日有接到民眾反映此事，「我們也認真詳細查找了相關的法律法規，這個是符合標準的」，一是沒有法規禁止醫療機構開設超市及奶茶店，另外，他們也查到，部分北京、上海、廣東的大醫院幾年前就開始這麼做。

工作人員解釋，「這是亳州市第一家醫院開始這樣做，可能大家還不是很習慣」，醫院內的後勤服務都交由第三方管理，像是警衛、清潔人員等等，而奶茶店也屬於第三方公司，提供醫療之外的其他服務。

若醫院內的奶茶店出現食安問題怎麼辦？對此，工作人員也指出，「奶茶店的食品衛生安全屬於當地市場監管局管理」，開店前也有經過市場監管局許可通過。

亳州市人民醫院員工則表示，奶茶店是開在大廳空地，不會影響民眾就診，目的是提供人民便利的服務。

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