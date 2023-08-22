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澳門人流全回來了！賭場上半年收益暴增200%

▲▼澳門旅遊,賭場,博弈,大三巴牌坊,新葡京,威尼斯人。（圖／路透社）

▲澳門「新葡京」酒店。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

澳門博彩控股有限公司（澳博控股）21日公布2023年上半年財報，上半年總淨收益為93.62億港元，年增126.7%：博彩淨收益約86.95億港元，同比增長128.2%；經調整EBITDA（息稅折舊及攤銷前利潤）約4.61億港元，同比扭虧為盈，增長139.2%；歸母淨虧損約12.64億港元，同比減虧54.1%。

澳博控股在財報中指出，上半年各物業的收益均大幅增長，其中娛樂場收益同比增長均超200%；各酒店入住率也均超過80%，回暖明顯。

據澳門統計暨普查局的數據，今年上半年澳門入境旅客人數同比增長236.1%，其中2023年6月入境旅客人數同比增長480.5%。據澳門特區政府博彩監察協調局的數據，今年第一季度澳門博彩毛收益恢復到2019年同期的45.4%；第二季度該數據恢復至2019年同期的62%。

▼澳門熱門景點「大三巴牌坊」。（圖／路透社）

▲▼澳門旅遊,賭場,博弈,大三巴牌坊,新葡京,威尼斯人。（圖／路透社）

具體來看，上葡京綜合度假村總收益約14.3億港元，同比增長242.9%。其中娛樂場收益約10.34億港元，同比增長347.6%；酒店收益約1.68億港元，同比增長366.7%；餐飲、購物中心及其他收益約2.28億港元，同比增長52%。

酒店方面，上葡京綜合度假村酒店（上葡京、THE KARL LAGERFELD、Palazzo Versace澳門）整體的入住率約83.9%，同比增長49.6個百分點；每日平均房價約1360港元，同比增長47.8%；可入住客房收益約1142港元，同比增長261.4%。

新葡京總收益約24.03億港元，同比增長209.7%。其中娛樂場收益約22.66億港元，同比增長221.4%；酒店收益約7100萬港元，同比增長163%；餐飲、購物中心及其他收益約6600萬港元，同比增長50.8%。

酒店方面，新葡京酒店的入住率達87.8%，同比增長40個百分點；每日平均房價約1026港元，同比增長59.6%；可入住客房收益約901港元，同比增長193.5%。

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