「炸雞翅剝開紅的」店員稱有熟　廚師一看搖頭！原因曝光

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友13日前往某餐廳吃飯，沒想到將送上桌的炸雞翅剝開，裡面竟然是紅色的，店員說是肌紅蛋白問題，最後他雖然沒有退掉，但還是不敢吃。文章公開之後吸引超過2300名網友按讚，包含中餐廚師、餐飲業者、前速食店員工都一面倒認為雞翅根本沒有熟；還有人推測，應該是業者沒有完全退冰就下去炸，才會出現這樣的狀況。

▲原PO吃到的炸雞翅。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

原PO在臉書「爆廢1公社」的文章中提到，13日到某餐廳用餐時，將炸雞翅剝開之後，發現裡面竟然還是紅色的，當下立即告知店員，店員卻說有熟，只是肌紅蛋白問題，雖然最後他沒有退掉這盤炸雞翅，但也不敢吃，「好啦，有解釋我可以接受，但這看了誰敢吃啊？」

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文章公開之後吸引超過2300名網友按讚，雖然有少數網友認為雞翅有熟，並質疑原PO是不是沒有看過生雞肉；但大多數網友都認為沒熟，「會煮飯的人都知道，肉類熟了絕對會『骨肉分離』，這骨頭上面肉的組織還黏在上面」、「身為中餐廚師，我認為沒熟，叫他賠一份吧」、「以我烹飪雞隻十多年的經驗，這肯定沒熟」、「曾經在速食店K區（負責裹粉炸雞）的我很確定，沒熟」。

還有不少網友指出，「肉類最怕這樣子做」，如果是用舒肥，肉會呈現粉紅色，原PO遇到的狀況很明顯不是舒肥，肉的質地也沒有達到禽類肉質變性的標準，推測是店家沒有完全退冰就拿去炸，導致中心溫度不夠，結果外面熟了，裡面卻沒熟，最好不要食用，以免影響健康。

至於什麼是肌紅蛋白，肌紅蛋白又稱肌紅素，是肌肉中用來儲存並運送氧氣的蛋白質，紅肉的肌紅蛋白較高，所以肉色偏紅，例如牛肉、豬肉、羊肉等等。而雞肉雖然被認為是白肉，但其實並非所有部位都屬於白肉，例如雞腿因為活動量較大，含有的肌紅蛋白較高，所以屬於紅肉，雞翅、雞胸等部位則屬於白肉。