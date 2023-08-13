遺體緊抱愛犬！他開車逃難被夏威夷火海包圍慘死　陳屍汽車後座

▲毛伊島災情慘重，隨處都是被燒毀的汽車殘骸。（圖／達志影像／美聯社，下同）



記者王佩翊／編譯

美國夏威夷州毛伊島（Maui）發生嚴重野火，一名退休的消防隊長與好友決定留下來一起拯救其他人，怎知卻就此天人永隔。兩人因為突如其來的大火不及逃生，其中一人雖順利獲救，但另一人事後卻被發現陳屍於汽車後座。令人悲痛的是，他的遺體還緊緊抱著好友的愛犬，直到生命最後一刻都還試圖保護牠。

根據《美聯社》報導，此次野火席捲毛伊島西海岸的拉海納鎮（Lahaina），數百棟房屋被燒成灰燼，目前工作人員已經陸續進入現場搜尋並清點罹難者遺體，當局直言，預計會發現更多屍體，死亡人數將繼續攀升。

住在拉海納鎮的一名退休的消防隊長博嘉爾（Geoff Bogar）在火災發生初期便決定和35年摯友崔喬（Franklin Trejos）留下來幫助其他人，同時拯救博嘉爾的房子。然而8日下午火勢距離他們所住的地方越來越近，兩人深知必須馬上離開，因此隨即跳上自己的車子。然而此時博嘉爾卻突然發現車子無法啟動，因此立刻破窗而出，並趴在地上爬行。

一名路過的巡邏員警發現後，馬上就將博嘉爾送往醫院治療。然而等到博嘉爾第二天重返現場後，卻發現68歲的崔喬陳屍於汽車後座，而遺體甚至還緊緊地抱住博嘉爾的3歲愛犬薩姆，保護牠到最後一刻。

崔喬是一名哥斯大黎加人，多年來一直和博嘉爾夫婦同住，由於博嘉爾的妻子罹患癲癇，因此他也經常在博嘉爾無法照看妻子時，協助照護，如同家人一般。而崔喬的死訊也嚴重打擊了博嘉爾，他悲慟表示，「上帝帶走了一個非常好的人。」