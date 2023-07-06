上班2個月被炒！LINE回「饅頭人比讚」變同意解雇　他怒告公司

▲王姓男子收到公司資遣費後，在LINE回覆「饅頭人比讚」貼圖，被公司視為同意資遣。（圖／翻攝自判決書）

記者郭玗潔／新竹報導

現年33歲的王姓男子應徵上某建築公司工地主任，才2個月就被公司以「能力不足」為由解雇，王男不服告上法院，公司表示，當時將薪資和資遣費匯給王男，王男回覆「饅頭人比讚」貼圖，可見他也同意解雇。但法官認為，王男傳的貼圖，只是單純表示知道公司匯款，且公司無證據顯示王男能力不足，一審判決僱傭關係存在，建築公司再上訴，雙方達成和解撤回訴訟。

王男主張，他透過人力銀行投履歷，於前年7月19日受雇於建築公司擔任工地主任，在新竹某社區內負責各項修繕工程案。不料上任才2個多月，公司突然以他不能勝任為由，違法將他解雇，他只好提告確認兩方僱傭關係存在，要求公司從9月24日解雇到他復職之前，每月給他5萬3千元薪水。

建築公司表示，王男履歷上自稱經驗豐富的管理者，曾於4家公司管理11至50人不等，應徵上工地主任一職後，工作表現卻不佳，像是畫不好來賓臨時停車格，施打矽利康也做不好，根本不能用，還不會做報價單，要求王清洗或搬運建材時，他還態度不佳的回稱「蛤！這也要我做嗎？」公司只好請鐘點工幫他做。

此外，在王監工柏油鋪設工程時，原本只須將落差部分多舖斜面，王男卻將柏油底層刮除，導致公司損失成本。而進行交屋控管施工進度和品質時，王也兩手一攤表示「我不會」，種種表現讓公司認定他無法勝任工作，試用期未通過。

建築公司指出，解雇王時有向新竹縣政府通報資遣，也有通知王男，給付他最後薪資和3520元資遣費，王當時還以Line回覆「饅頭人比讚」貼圖，可視為他也同意資遣，而後王也找到新工作，可見解雇他為試用期滿前終止勞動契約。且王男履歷和詐欺一樣不實，他過去7年換10個工作，任職期間最短1個月、最長8個月，足證他「主觀上可以做卻不願做、客觀上學識能力也為不足」，無法勝任工地主任一職。

不過法官認為，公司沒有證據顯示雙方有約定3個月試用期，且公司指出王男能力不足的部分，有些工作王男最後其實有完成，有些則是專業見解或採行方法不同，另王男拒絕打掃的部分，原本就不在他的工作範圍內，公司不能依勞基法，以王對工作不勝任為由合法解雇。

法官再檢視雙方訊息，王男雖在LINE上兩度回覆「饅頭人比讚」貼圖，但只是表示知道公司匯款，並無其他意思，因此判王勝訴，雙方僱傭關係存在，從王男被解雇到他於10月13日找到新工作期間共18日，公司應計薪並扣除已付資遣費，給付他2萬7270元，另從10月13日到王復職為止，扣除新工作4萬5薪資，每個月應再給付王男6211元。案經上訴到最高法院，雙方和解並撤銷告訴。