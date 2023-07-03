女兒管超嚴！兒子卻放飛　母淚訴「這世界太危險」原因

▲創傷若不治療，將成為大腦中的內隱記憶，除了不時糾纏之外，更可能進一步影響患者與其他人的關係。（圖／CTWANT提供）

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一位青少女不滿媽媽對她特別嚴格，總是管東管西，卻給哥哥極大的自由空間，少女因此多次自殘、離家出走，甚至抱怨「我不想當女生」！專家透過諮商才揭開母親心中的秘密，原來母親小時候曾被性騷擾，卻不曾告訴過任何人，創傷經驗讓她深覺「世界太危險」，因此才會用盡全力想保護女兒，卻因此導致親子關係緊張，當母親的傷口逐漸癒合之後，母女關係也大為改善。

創傷後壓力症候群（PTSD）不處理會如何？諮商心理師黃宜靜表示，PTSD會改變認知，可能會有誇大的負向思考、過度責怪自己或轉而埋怨他人，也會產生一些負面情緒，進而影響其他關係，例如自認不夠好，所以在親密關係中總是扮演討好的角色；或是不信任別人，因此在學校或公司中無法與別人一起合作，會不自覺得把所有事情攬在自己身上，這些都可能與PTSD有關。

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「曾有一位青少女來進行諮商，她認為媽媽過於嚴格，只要外出媽媽就一定要陪在身邊；但對哥哥卻不同，媽媽幾乎不太管他。」在這樣的情況下，少女經常跟母親發生衝突，不但常常離家出走，也會自殘，少女甚至抱怨「不想當女生」。

黃宜靜說，後來跟媽媽聊過之後，才發現媽媽年少時曾遭尾隨與騷擾。「當時她嚇壞了，但覺得告訴爸媽，反而是自己會被罵，因此多年來一直沒對任何人說過這件事，只覺得這個世界非常危險，直到生了女兒，更覺得一定要看好女兒，否則女兒可能就會出事，過頭的擔心讓女兒無法透氣，最後情緒失控。」媽媽終於說出這個祕密之後，才解開自己心中的結，並且給予女兒適度的自由，慢慢修復親子關係之後，少女的情緒才逐漸穩定下來。

▲說出口，是治療創傷的第一步，例如太魯閣翻車事故後，相關人員就進行小團體的支持性談話，除了整理情緒，更可以從中獲得力量。（圖／CTWANT提供）

「研究顯示，當PTSD發生時，如果能早點治療，復原機會比較大。而說出來，便是治療的第一步。」黃宜靜以2021年太魯閣翻車事故為例，當時針對事件相關人員進行小團體的支持性談話，每個人說說當時發生的事情與自己的感受，除了重新整理自己的情緒，也從其他人的分享中獲得支持，進而產生連結獲得力量。

黃宜靜提醒，如果創傷較大，出現身心反應過度，例如情緒反應過大、食慾睡眠習慣明顯變化；或是影響生活功能，例如人際關係出問題、專注力下降、學業或工作突然退步很多、不想上學、衝動行為等，就建議就醫與定期進行心理諮商，慢慢撫平傷口、幫助情緒調節後，逐漸回歸日常。

《CTWANT》提醒您：若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

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