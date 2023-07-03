　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

女兒管超嚴！兒子卻放飛　母淚訴「這世界太危險」原因

創傷若不治療，將成為大腦中的內隱記憶，除了不時糾纏之外，更可能進一步影響患者與其他人的關係。（圖／123RF）

▲創傷若不治療，將成為大腦中的內隱記憶，除了不時糾纏之外，更可能進一步影響患者與其他人的關係。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

一位青少女不滿媽媽對她特別嚴格，總是管東管西，卻給哥哥極大的自由空間，少女因此多次自殘、離家出走，甚至抱怨「我不想當女生」！專家透過諮商才揭開母親心中的秘密，原來母親小時候曾被性騷擾，卻不曾告訴過任何人，創傷經驗讓她深覺「世界太危險」，因此才會用盡全力想保護女兒，卻因此導致親子關係緊張，當母親的傷口逐漸癒合之後，母女關係也大為改善。

創傷後壓力症候群（PTSD）不處理會如何？諮商心理師黃宜靜表示，PTSD會改變認知，可能會有誇大的負向思考、過度責怪自己或轉而埋怨他人，也會產生一些負面情緒，進而影響其他關係，例如自認不夠好，所以在親密關係中總是扮演討好的角色；或是不信任別人，因此在學校或公司中無法與別人一起合作，會不自覺得把所有事情攬在自己身上，這些都可能與PTSD有關。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「曾有一位青少女來進行諮商，她認為媽媽過於嚴格，只要外出媽媽就一定要陪在身邊；但對哥哥卻不同，媽媽幾乎不太管他。」在這樣的情況下，少女經常跟母親發生衝突，不但常常離家出走，也會自殘，少女甚至抱怨「不想當女生」。

黃宜靜說，後來跟媽媽聊過之後，才發現媽媽年少時曾遭尾隨與騷擾。「當時她嚇壞了，但覺得告訴爸媽，反而是自己會被罵，因此多年來一直沒對任何人說過這件事，只覺得這個世界非常危險，直到生了女兒，更覺得一定要看好女兒，否則女兒可能就會出事，過頭的擔心讓女兒無法透氣，最後情緒失控。」媽媽終於說出這個祕密之後，才解開自己心中的結，並且給予女兒適度的自由，慢慢修復親子關係之後，少女的情緒才逐漸穩定下來。

創傷之潮2／女兒管超嚴「兒子卻放飛」　母淚訴「這世界太危險」親揭原因

▲說出口，是治療創傷的第一步，例如太魯閣翻車事故後，相關人員就進行小團體的支持性談話，除了整理情緒，更可以從中獲得力量。（圖／CTWANT提供）

「研究顯示，當PTSD發生時，如果能早點治療，復原機會比較大。而說出來，便是治療的第一步。」黃宜靜以2021年太魯閣翻車事故為例，當時針對事件相關人員進行小團體的支持性談話，每個人說說當時發生的事情與自己的感受，除了重新整理自己的情緒，也從其他人的分享中獲得支持，進而產生連結獲得力量。

黃宜靜提醒，如果創傷較大，出現身心反應過度，例如情緒反應過大、食慾睡眠習慣明顯變化；或是影響生活功能，例如人際關係出問題、專注力下降、學業或工作突然退步很多、不想上學、衝動行為等，就建議就醫與定期進行心理諮商，慢慢撫平傷口、幫助情緒調節後，逐漸回歸日常。

《CTWANT》提醒您：若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

延伸閱讀
創傷之潮3／扭轉不對等！社群讓受害者發聲更有力　專家提醒「雙面刃」要當心
娛樂報報／蔡瑞雪自改宣傳服秀美腿　遇粉絲攔截親切合照
人夫檳榔攤KTV「偷吃19歲妹子」懷孕墮胎⋯正宮連她媽一起告　結果出爐

ET快訊
蔡徐坤爆約砲女粉絲2次　火車便當照傻眼真相被挖
網紅醫打兒100巴掌　桃市府出手了！
炎亞綸豪宅遭搜索！　多名警員進出調查
柯文哲突趴桌2秒！　記者會動作引人好奇
小情侶泳池摸奶「掏出男生那根」！她下潛嗆水嚇壞
LIVE／侯韓互動受關注　連勝文喊：不要每次都陷入永恆的後悔
快訊／火車便當照瘋傳！　蔡徐坤秒發文「已報警」
快訊／要告了！　高捷怒發聲明

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

柯文哲批「疫苗送的比買的多」？疾管署：政府採購佔比達73.8%

「為何藥費變貴了？」部分負擔新制惹民怨　健保署公布5注意事項

小情侶泳池摸奶「掏出男生那根」！她下潛嗆水嚇壞：不想跟精蟲比賽

行人卡斑馬線25秒「駕駛仍要讓」　鄉民推1方法：做不到嗎？

醫暴打2兒100巴掌！呂秋遠曝家暴10藉口：為他好是最高級的髒話

網紅醫要丟工作了？禾馨「暫停臨床職務靜候調查」：家暴必須譴責

大學分科測驗4.2萬人報名　最多人選考數甲「5成報考3科」

「來去總統府住一晚」28國近百組報名！國際名廚、千萬網紅搶體驗

【廣編】台日友好演出　大豐國小管弦樂團深獲好評

見訊息結尾「1習慣」她滿頭問號！一票秒懂：會有人玻璃心

無刷題、練習直接考照　男晚上報名隔天一次過

熊仔《PRO》奪最佳華語專輯獎　自編「1分鐘RAP感言」全場歡呼

(G)I-DLE回到她家鄉舒華哭了　還唱了《想見你》聽到超感動

陳建瑋遭誤頒！女兒哭問：把拔不是你嗎？　沒怪艾怡良..看陳建騏簽名「真的超大」

偉晉首主持紅毯「身高引注目」XD　搭檔陳明珠「穩重又幽默」被讚爆！

最大烏龍！艾怡良連出包2次　得主感言講一半「突然獎變別人的」

艾怡良直播痛哭「真的都是我的錯」！　不斷道歉...淚喊：請再給我一次機會

金曲34亮點全在這！　有笑有淚...也有烏龍

16.5萬自行車架被當回收物 拾荒婦拿走！依竊盜罪送辦

故意的？行人過馬路「站班馬線」1人卡全車！他禮讓40秒怒：欠揍嗎

柯文哲批「疫苗送的比買的多」？疾管署：政府採購佔比達73.8%

「為何藥費變貴了？」部分負擔新制惹民怨　健保署公布5注意事項

小情侶泳池摸奶「掏出男生那根」！她下潛嗆水嚇壞：不想跟精蟲比賽

行人卡斑馬線25秒「駕駛仍要讓」　鄉民推1方法：做不到嗎？

醫暴打2兒100巴掌！呂秋遠曝家暴10藉口：為他好是最高級的髒話

網紅醫要丟工作了？禾馨「暫停臨床職務靜候調查」：家暴必須譴責

大學分科測驗4.2萬人報名　最多人選考數甲「5成報考3科」

「來去總統府住一晚」28國近百組報名！國際名廚、千萬網紅搶體驗

【廣編】台日友好演出　大豐國小管弦樂團深獲好評

見訊息結尾「1習慣」她滿頭問號！一票秒懂：會有人玻璃心

鄭正鈐借1500萬未還　邱顯智：立委要做公眾表率

將價格抬高5倍！李天怡設「南非團」LINE群　坑殺頑皮世界逾億元

蔡依林「THE FIRST TAKE」飆唱登排行冠軍　罕吐剛出道真實心聲

Audi、福斯導入AI系統當品管　每批新車可檢查150萬個焊點

菲律賓官方觀光影片出大包　被抓包「使用別國風景」緊急下架

柯文哲批「疫苗送的比買的多」？疾管署：政府採購佔比達73.8%

你該保持距離的5種人　「潛在性騷擾者」與個性好壞無關

蕭順議表現搶眼化身「風城戰神」　攻城獅開2年延長合約留人

柯文哲為何突趴桌？　許甫給答案：請大家不用擔心

中興紡織楊梅廠大火2死　桃園勞檢處今現勘...3年7次勞檢結果曝

天氣熱…電眼妹扯開衣服「巨彈噴出」　6秒激晃片把網友逼瘋：我重播1小時！

生活熱門新聞

網紅醫關臉書了！暴打2孩100巴掌　眾醫齊發聲

國小生考第五名遭罰跪痛打！　校長心疼女童：成績一直名列前茅

酷炫自曝％過77位網紅藝人！言論被挖出挨轟

好市多傳奇！男驚垃圾袋4年用不完

做工地賺很多！他年收200萬　薪水大勝上班族

汽車排氣檢驗回歸環保署　今起車齡滿8年「每2年驗1次」

極端酷熱夏季！　今年最高溫要來了

新一代水電工！　31歲年收200萬

今下最多！　午後防強對流大雷雨

黃健瑋又出事！第二位受害者出來爆料了

星宇施工遭令停工！桃機將開罰

國小生考第五名被罰跪痛打！　施暴父親臉書回應：引起誤會感到抱歉

律師預言「黑人會撤告」！關鍵原因曝光

看完電影「被索取票根」　內行揭用途

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

即／警懷疑偷拍不只一宗！檢同步搜索炎亞綸住家

快訊／李俊昊爆熱戀潤娥ing！公司回應

網紅醫關臉書了！暴打2孩100巴掌　眾醫齊發聲

玖壹壹金曲獎快閃10分鐘　春風揭內幕

網紅醫暴打3孩！生母怒揭恐怖過程

范瑋琪曾怒吼黑人「讓我難堪！」婚姻真實狀況曝

狗再30分鐘被安樂　她衝收容領養

國小生考第五名遭罰跪痛打！　校長心疼女童：成績一直名列前茅

酷炫自曝％過77位網紅藝人！言論被挖出挨轟

南非妹「騎YouBike上國道」飆3公里

快訊／蔡徐坤「火車便當」極樂私密照外洩！　

頂流偶像慘遭陸官媒全下架！

童考第5名遭藤條狂抽！新北出手了

快訊／蔡徐坤爆一夜情躲8天認錯了！「是慘痛教訓」

蘇打綠爆鬧翻「青峰和團員翻臉家凱」！IG取關

更多

最夯影音

更多
無刷題、練習直接考照　男晚上報名隔天一次過

無刷題、練習直接考照　男晚上報名隔天一次過
熊仔《PRO》奪最佳華語專輯獎　自編「1分鐘RAP感言」全場歡呼

熊仔《PRO》奪最佳華語專輯獎　自編「1分鐘RAP感言」全場歡呼

(G)I-DLE回到她家鄉舒華哭了　還唱了《想見你》聽到超感動

(G)I-DLE回到她家鄉舒華哭了　還唱了《想見你》聽到超感動

陳建瑋遭誤頒！女兒哭問：把拔不是你嗎？　沒怪艾怡良..看陳建騏簽名「真的超大」

陳建瑋遭誤頒！女兒哭問：把拔不是你嗎？　沒怪艾怡良..看陳建騏簽名「真的超大」

偉晉首主持紅毯「身高引注目」XD　搭檔陳明珠「穩重又幽默」被讚爆！

偉晉首主持紅毯「身高引注目」XD　搭檔陳明珠「穩重又幽默」被讚爆！

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面