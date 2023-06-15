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幼兒被驗出三級毒品？醫檢師解析「數值」與「陰性」真正意義

▲幼兒，幼稚園，幼兒園，孩童，兒童。示意圖。（圖／CFP）

▲幼兒園餵藥案擴大，除巴比妥外還有苯二氮平疑慮。（示意圖／視覺中國）

記者洪巧藍／台北報導

新北市幼兒園餵藥案延燒，板橋幼兒園是否有餵食「巴比妥鹽」爭議未解，今天再傳出汐止一名幼兒尿液檢驗在「苯二氮平（BZD）」驗出29ng/mL，雖然結果判定為陰性（低於200ng/ml），家長仍相當緊張。醫檢師表示，所謂「零檢出」必須在「質譜儀檢驗」的前提下才成立；目前初步篩檢使用的免疫法，容易受類似結構化學物質影響而檢出數值，若低於閾值，大多是干擾物質而非毒物本身，也因此，該數值僅能參考用，要進一步使用質譜儀驗證，確認毒物的有無與殘留量。

▲▼新北餵藥幼兒園尿液檢驗，醫福會執行長林慶豐6/13說明報告結果。（圖／記者嚴云岑攝）

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▲新北餵藥幼兒園尿液檢驗，醫福會執行長林慶豐6/13說明報告結果。（圖／記者嚴云岑攝）

板橋幼兒園餵藥案引發恐慌，衛福部責成部立台北醫院成立專案協助幼兒檢驗與衍生醫療，有一名在汐止的家長帶孩子前往檢驗，發文指自己孩子被檢驗出微量安眠藥成份。台北醫院證實，這是1名6月9日就醫的幼童，雖然並無任何不適，但6月12日進行的尿液檢出BZD結果為20ng/mL，6月13日複檢結果為29ng/mL，兩次檢測結果皆小於閾值200ng/ml，結果判定為陰性。

而更早先有媒體報導指，板橋該幼兒園有家長出示孩子尿檢報告「巴比妥數值達64」，毒理專家招名威進一步解釋，巴比妥檢驗64後面那個（-）並非陰性，而是代表這個化合物應該是要「零檢出」的意思。

▲▼毒物專家PO巴比妥檢驗單：「（-）」不是陰性！真實意義曝光。（圖／截自招名威粉專）

▲招名威分析尿液檢驗單中巴比妥藥物濃度後的「（-）」意義。（圖／截自《招名威教授 毒理威廉 》粉專）

醫檢師公會全聯會常務監事高智雄受訪表示，目前看到初步使用的尿液檢驗方法為「酵素免疫分析法」，這種方式的優點是快、便宜且容易取得，一般檢驗毒物也都會用這樣的方法來做初步篩檢，但是其缺點就是檢驗會有數值，「寧可錯殺一百不可漏掉一個」，報告解讀上須要注意。

高智雄解釋，免疫法只要偵測到「類似的化學結構」就產生變化，被測出的數值，很可能是其他相似物質干擾，特別是是低數值，以往經驗都是干擾物質，不是物質本身，才定有判定陰性、陽性的閾值；也因此該數值僅能參考用，要驗明正身，還是得靠質譜儀檢驗。

高智雄強調，目前看到巴比妥64或者苯二氮平的29，都還不能斷定就是驗出該物質，有可能是相似結構物，而這宗案件可能屬特殊司法案件，還想進一步知道真正答案，可以拿這個檢體去質譜儀做定性、定量分析，確認是否有殘留。

至於毒理專家指（-）並非陰性而是零檢出的說法，高智雄說，報告裡數字旁及參考區間的「（-）」，其實就是陰性，不過應該寫為「陰性」或「Negative」，才不容易誤會；其實過往報告也不會附上數字，避免外界有疑慮、誤判。

相關物質在人體內應該零檢出，高智雄表示認同，但他也強調，要看用哪一種檢驗方法，如果直接拿尿液檢體做質譜儀分析，確實應該零檢出。

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