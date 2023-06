俄軍被控「又炸毀另一座水壩」　下游是烏克蘭反攻熱區

▲莫克里亞利河(Mokri Yaly)由南往北流,最終匯入沃夫恰河。(圖/翻攝Google Maps)

烏克蘭指控,俄軍摧毀位於頓內茨克(Donetsk)莫克里亞利河(Mokri Yaly)的另一座小型水壩。《衛報》指出,這條河流是基輔迄今在頓內茨克西部取得進展的最成功路線,他們從大諾沃西爾卡村(Velyka Novosilka)往南推進,已經宣布收復一系列村莊及定居點。

烏克蘭軍方發言人舍申(Valeriy Shershen)向烏克蘭真理報(Ukrainska Pravda)表示,俄軍炸毀莫克里亞利河上游的一座水壩,導致下游兩岸洪水氾濫,目的就是「減緩烏克蘭的反攻」,只不過還是失敗了。這座水壩似乎位於庫魯科村(Klyuchove),但目前無法確認實際毀損狀況。

