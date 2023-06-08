考國營事業竟找人代考！中鋼怒求償舞弊集團160萬　結果出爐





▲考生找人代考國營事業，中鋼求償舞弊集團160萬敗訴。（示意圖／中鋼提供）

文／中央社

高雄檢廉破獲國營事業舞弊集團，中油黃姓員工主導的槍手集團2年幫20多名考生考進，黃男一審遭依詐欺罪判3年半，中鋼另求償160萬，但法官認為並無實質損失判決中鋼敗訴。

中鋼提起民事訴訟指出，黃男協助李姓、梁姓考生考進中鋼，導致公司付出薪資、訓練費用、服裝、安全護具等費用，再加上非財產損害，共向黃男求償新台幣160萬元。但黃男出庭時抗辯，雖然有幫考生作弊，但中鋼付出的費用和自己沒因果關係。

高雄地方法院法官認為，李姓、梁姓考生考進中鋼後，即和公司屬於僱傭關係，中鋼花費的相關費用都是和員工僱傭契約，和黃男槍手集團沒因果關係。且2人到職後也正常上班，不能說對公司沒助益。

合議庭指出，國營事業舞弊案件爆發後，每年仍有數千人報考，可見中鋼企業文化未受破壞，評價受貶抑，據此駁回中鋼求償非財產損害等，判決中鋼敗訴，全案仍可上訴。

判決指出，中油員工黃男向有意報考國營事業的考生和家屬收取75萬到破百萬費用，並找來國內名校背景槍手代考，代考單位包括中油、台灣糖業、中華電信、台灣菸酒、中國鋼鐵、台灣電力和警察專科學校等，不法獲利破5000萬元。

此外，黃男還找來仲介業務幫手，尋找需要代考的客戶，在應考前先合成槍手與委託考生的大頭照，讓臉部具長相特徵，槍手再以這張照片冒名去辦理委託考生的證件遺失補發，藉此在應考時成功騙過試務人員。

其中，梁姓考生和李姓考生皆找上黃男集團，並各以100萬、90萬請集團找槍手代考應試，但2人進入中鋼後均做沒多久就離職。也讓公司誤認是單純人員流動，直到國營事業舞弊案件爆發後，才驚覺連這2人都是作弊考進。