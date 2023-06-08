▲草莓「輻射照射」抑制病蟲害，最快8月起回歸農委會管理。（圖／示意圖／達志影像）

記者嚴云岑／台北報導

輻射照射處理為國際食品法典委員會（Codex）準用的冷殺菌技術，可抑制馬鈴薯發芽，減少草莓病蟲害，過去均以「食品中原子塵或放射能污染容許量標準」進行管理，食藥署預告修正草案，刪除植物防疫檢疫目的處理規定，將病蟲害照射等業務，將回歸防檢局管理，僅保留延長保存期限項目，草案已進入60日評論期，最快8月公告上路。

輻射照射處理，是透過外部施加能量的方式，利用輻射之能量照射食品，以達到殺蟲、殺菌、延長保存期限等目的，故食品本身並不會殘留輻射物質，照射過程亦不會引發其他輻射物質。

[廣告]請繼續往下閱讀...

美國食品藥物管理局（FDA）評估以輻射照射食品是安全的處理程序，世界衛生組織（WHO）也認可輻照食品的安全性，依據WHO之評估，食品進行低能量之照射（劑量低於10 kGy）時，不會對食品產生毒理學危害，也不需再進行毒理學測試。

食藥署副署長林金富表示，輻射照射處理與核子事故所造成的放射性元素外洩、沉降、直接污染食品之情況，完全不同，衛福部另已針對發生核子事故所造成輻射污染之情況，依食安法主管權責訂有「食品中原子塵或放射能污染容許量標準」進行管理。此次修正主因為食安法授權管理範圍，未包括植物防疫檢疫目的，故修正刪除涉及植物防疫檢疫目的之處理規定。

林金富說明，輻射照射可抑制木瓜、芒果、草莓病蟲害發生，但因涉及檢疫需求，因此自「食品中原子塵或放射能污染容許量標準」列表中刪除，回歸農委會防檢局管理，未來國內如有其他基於植物防疫需求輻射照射處理申請，或輸入農產品使用輻射照射處理准駁，都需向農委會申請。不過，在乾燥食品延長保存項目，如輻射照射抑制馬鈴薯、甘藷類植物發芽，甘草、辛香料殺菌等，依然由食藥署訂定標準並管理。