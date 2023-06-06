快訊／遭惡搞發文嗆「再只檢討我試看看」　志明牛肉拉麵提告

▲志明牛肉麵石牌店的店員將抹布水擰進煮麵引譁然，卻有人惡搞冒名創假粉絲專頁嗆「再檢討我試看看」。（圖／記者黃士原攝）

記者黃宥寧／台北報導

一名外送員4日在臉書發文指控，志明牛肉拉麵石牌店的店員將抹布水擰進煮麵鍋，引起譁然，許姓業者發聲明指出「員工個人疏失」也表示該分店將暫時歇業。豈料卻有人冒名創「北投志明牛肉麵石牌分店」臉書專頁，發文嗆「各位網友若是欺人太甚，再只檢討我試看看」，對此，許姓業者已火速報警提告妨害名譽。

▼有心人士冒名成立「北投志明牛肉麵石牌分店」臉書粉絲專頁發文嗆聲。（圖／翻攝自Facebook）

有人冒名創「北投志明牛肉麵石牌分店」臉書粉絲專頁嗆聲：

鄭重申明不知道從什麼時候起，台灣的客人越來越傲慢，就連幫店家服務的外送員，也開始沾染奥客的不良氣息。大家可能不了解，台灣的餐飲業就是如此，如果你要求衛生，自己做吃的，自己開一家！我們己經算是街生非常良好的店家了。在這個行業打滾這麼久，真沒見過有店家敢吃自己做的食物。所以這個事件我覺得是普遍存在餐飲業的，只是髒的流程不一樣，大家都很髒，你們不必檢討我們。

這次雖然是抹布水加到鍋裡被拍到（有哪一家不是這樣？只是它們餐廳很隱密，也沒有無聊顧客偷拍。〕加抹布水如果是錯，也是大家的錯。況且我們的抹布水，最終水有高溫這個殺菌的過程，對健康來說安全無虞。各位網友若是欺人太甚，本人考慮公布台灣餐飲業不堪的一面！再只檢討我試試看！

對此，許姓業者不忍了，昨（5日）已赴轄區派出所對該粉絲專頁提告妨害名譽；永明派出所表示，「依規定受理報案，依法偵辦。」