5億高中男抽血報告曝疑點！高大成驚「是快速死亡」：他被打了這藥

▲台中5億高中生墜樓案，高大成說明死者傷況。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿、陳韻如／台中報導

台中5億高中男離奇墜樓身亡，案情撲朔迷離。法醫高大成日前接獲家屬委託，前往現場及殯儀館相驗，而他今（3）日出面說明，表示賴男經抽血檢驗後，血氧濃度低，但二氧化碳卻不高，這代表賴男是急速死亡，他懷疑可能遭使用揮發性麻醉劑，昏迷後再遭注射磷酸鉀或氯化鉀等藥物所致。

高大成表示，他發現賴男嘴巴內部有壓迫性出血，代表有人用東西摀住他的嘴；且送到醫院時，已是死亡後半小時，這時賴男體溫為37.5度，而因屍冷現象（意旨恆溫動物死亡後，新陳代謝和產熱停止，由於自然散熱體溫下降的現象），再經過30分鐘變37度，代表每半小時下降0.5度，往前推算賴男死時的溫度應是38度左右，而體溫會升高，恐怕是遭使用揮發性麻醉劑造成，使人昏迷。

此外，經抽血相驗後發現，賴男的血氧很低，但是二氧化碳濃度又不高，這代表他是快速死亡，若是墜樓應該不會是快速死亡，墜樓後人還會稍微有一些喘息，之後慢慢缺氧而死，但這會導致二氧化碳濃度上升，因此綜合所有跡證，他認為賴男是遭到他殺。

高大成進一步說明，通常大量的磷酸鉀或是氯化鉀進到體內，會造成心臟急速停止，而這兩種藥物並無管制，平常也是用來改善人體電解質不平衡所用，但當大量打進體內，會讓心臟驟停，且要檢驗還驗不到，因此他建議可以採及賴男手肘針孔附近的皮膚，來檢驗是否有鉀跟氯的成分，就能證明他是遭到注射藥物致死。