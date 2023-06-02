新北鬼河「死嬰仔窟」地點曝！單日27起溺水　才想停辦普渡就出事

▲隨著時序進入炎熱夏季，不少民眾都會到溪邊或海邊戲水，連帶使意外頻傳。（示意圖／pixabay）

圖、文／CTWANT

屏東霧台鄉飛龍瀑布日前發生溪水暴漲，導致一組10人的溯溪團受困，5人不幸身亡；事隔1週，花蓮加灣外海也傳出2童溺水，釀成1死慘劇。隨著時序進入炎熱夏季，不少民眾都會到溪邊或海邊戲水，連帶使意外頻傳，其中位於新北市三峽的大豹溪，甚至曾創下單日27起溺水事件的紀錄，讓水鬼抓交替傳說甚囂塵上。

根據民間傳說，早年鄭成功來台時，曾在台北收服了「大鳶精」、「大狗精」及「大獅精」，其中大狗精便盤踞在大豹溪流域。儘管史料顯示鄭成功不曾到過台北，但光怪陸離的事件並未隨著傳說落幕而平息。根據統計，2000年至2011年間，就有46人在大豹溪流域溺斃，甚至曾創下單日27起溺水事件的可怕紀錄。

由於意外太頻繁，大豹溪流域被冠上許多毛骨悚然的別名，像是「死嬰仔窟」、「死亡谷」、「鬼河」等，水鬼抓交替的傳言更是甚囂塵上。曾有不少遊客透露，自己在溪中戲水時，突然被一股不明力量拖到水底，險些溺斃；就連附近居民也繪聲繪影地說，晚上總會聽到女人和小孩的哭聲從溪流傳出，搞得人心惶惶。

為了安定人心，新北市府2010年特地在大豹溪流域與10多個戲水景點，舉辦中元普渡法會、放水燈等儀式，更請來三峽當地信仰「清水祖師爺」親自坐鎮，之後溺水事件果真逐年減少，更曾在2014年達到「零溺水」紀錄，然而就在眾人商討隔年打算停辦普渡活動時，馬上又發生溺水事件，詭異巧合令人不寒而慄。

延伸閱讀

▸ 痠痛貼布「副作用」一次看！ 醫：注意「2大使用重點」

▸ 「近4年無颱風登陸台灣」原因找到了 氣象專家示警：下半年不太妙

▸ 開門驚見半裸翁…妻偷吃70歲榮民喊「配眼鏡」 尪查行車紀錄器綠炸