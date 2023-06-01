慎入！27歲孕婦腹痛、噁心　竟吐出2隻大蛔蟲「最長15公分」

▲懷胎8月的孕婦因不適就醫。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

太恐怖！泰國東薩克醫院（DonSak Hospital）近日分享一案例，一名懷胎8個月的孕婦，因為出現腹痛和噁心的情況，竟然在就診時吐出2隻10和15公分長的大蛔蟲。

據《sanook》報導，東薩克醫院將案例分享到臉書上，一名27歲孕婦，懷孕32週，在家出現腹痛、噁心、嘔吐狀況，而她到院躺在床上接受治療，又吐了2次，這次除了異物外，還吐出2隻10和15公分長的蚯蚓蟲類，經化驗是蛔蟲。

▲孕婦在醫院吐出2隻蛔蟲。（圖／翻攝DonSak Hospital臉書）

所幸，女子服用驅蟲藥後，病情好轉，現在仍住院治療中。院方說，假設患者吃被蛔蟲卵污染的水果和蔬菜，那蟲就會寄生在人體。院方提醒，民眾在烹製各種食物，無論是豬肉、雞肉、牛肉，都要煮熟，避免食用未煮熟的食物，如醃蟹、生蟹、生蝦等，蔬果類要徹底清洗，或多洗幾次，蔬菜含有營養素，洗乾淨即可，也不要太過擔心。

據了解，蛔蟲最長可長到35 cm，全球大約有1/6人口受蛔蟲感染，蛔蟲病分布全球，熱帶與亞熱帶最嚴重，蛔蟲通常在土壤、潮濕或水中孵化成幼蟲，蛔蟲會寄生在人的小腸，吸取營養物質。

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