明天就要充公！札幌回收場撿到1000萬日圓　14人自稱失主理由超瞎

▲總計14人宣稱是失主，然而截至目前，仍無法確認這筆1000萬日圓現鈔的所有者是誰。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

日本北海道札幌市一間資源回收場今年1月30日找到1000萬日圓（約226萬元台幣）的現鈔，在消息曝光後，陸續有14人出現想把這筆錢領走，理由百百種，但直到現在，仍沒有人能說服警方。今（30）就是這筆鉅款認領的最後一天，警方表示，若這筆錢的失主還不現身，到了5月1日將歸札幌市所有。

日媒STV報導，這筆錢當初是回收場工作人員在紙類回收區發現，趕緊進行通報，警方事後依法公告尋找失主。

在這之後，陸陸續續有14人自稱失主想領走這筆錢，然而這些人的理由千奇百怪，就連不住在北海道的人也來報案，包括「開車去買東西，從停車場步行途中掉了用報紙包著的1000萬日圓」、「去北海道旅行的時候遺失的」、「有可能是失智症祖父母把它一起和垃圾丟掉」、「家裡衣櫃放的1000萬日圓不見了，可能被當垃圾扔掉」。

還有人宣稱，家中存放的大量現金遺失，不過女兒去過札幌，搞不好是女兒或她的朋友偷走，又在札幌弄丟。

直到現在總計有14人宣稱是失主，然而截至目前，仍無法確認這筆1000萬日圓現鈔的所有者是誰。警方表示，真正失主若是30日還不現身，到了5月1日，這筆錢將歸札幌市所有。