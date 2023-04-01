4到6月天氣展望出爐！雨量偏少到正常　鄭明典：趨勢上是乾熱

▲氣象局公布4到6月天氣展望，雨量偏少到正常，氣溫正常偏暖。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

氣象局發布未來3個月的長期天氣展望，4月至6月氣溫預報台灣位於正常到偏暖之間，雨量方面統計模式預測4至6月的雨量偏少到正常，反聖嬰已結束並回復到正常狀態，預期會持續到夏季，氣象局長鄭明典今也在臉書上表示，長期天氣展望趨勢上是「乾熱」。

氣象局公布未來3個月長期天氣展望，報告中指出，展望未來一季4月至6月氣溫預報，動力模式預測台灣位於正常到偏暖之間，統計模式亦認為溫度以正常到偏暖為主。雨量方面，動力模式預報未來一季台灣及東亞沿岸大致偏乾，菲律賓附近多雨；惟部份模式認為6月台灣附近有局部偏濕訊號；統計模式預測4至6月的雨量偏少到正常，但5及6月的預報可參考性較低。

[廣告]請繼續往下閱讀...

全球海溫和大氣環流監測資料顯示，目前反聖嬰已結束並回復到正常狀態，預期正常狀態會持續到夏季。

▲氣象局發布4月到6月長期天氣展望。（圖／氣象局）

展望4月至6月的逐月預報，氣象局指出，4月預測上旬為天氣變化快的春季形態，受鋒面、東北季風增強及華南雲雨區影響，影響期間北部及東半部有局部短暫陣雨。預測平均氣溫各地以「接近」氣候正常值的機會最大；雨量預測各地以「多於」氣候正常值的機會最小。

5月氣候上台灣梅雨期開始的時間約為5月中、下旬，當鋒面在台灣附近徘徊時易伴有雷雨，偶有大雨或豪雨發生。預測平均氣溫各地以「接近」氣候正常值的機會最大；雨量預測各地以「多於」氣候正常值的機會最小。

▲氣象局發布4月到6月長期天氣展望。（圖／氣象局）

6月氣候上，6月上旬的鋒面系統較活躍，常造成豪大雨；下旬鋒面北抬後，逐漸進入夏天季節。預測平均氣溫各地以「接近」氣候正常值的機會最大；雨量預測各地也以「接近」氣候正常值的機會最大。

氣象局長鄭明典則表示，未來3個月的長期天氣展望趨勢上是「乾熱」，最新季節預測，梅雨季可預報度低，但是4月有參考性。