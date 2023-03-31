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Netflix《咒》召喚惡靈？他念20遍咒語「突停電」嚇：沒這麼害怕過

國片《咒》開出亮眼票房。（圖／翻攝自牽猴子電影粉絲俱樂部YouTube）

▲國片《咒》開出亮眼票房。（圖／翻攝自牽猴子電影粉絲俱樂部YouTube）

圖文／CTWANT

國片《咒》創下1.7億票房，被稱作是「台灣恐怖片天花板」，在Netflix上架後也引起全球觀眾討論。有趣的是，不少人看完後相當害怕，出現噁心不適感，甚至有人擔心真的召喚出惡靈，掀起話題。

《咒》講述女主角李若男和朋友們組成「破鬼特攻隊」，沒想到觸犯可怕的禁忌，詛咒竟盯上她的女兒，為了拯救女兒，決定冒險重回禁地，找出詛咒的秘密。電影以「偽紀錄片」及互動形式，讓觀眾宛如身歷其境，尤其咒語「火佛修一，心薩嘸哞」更是十分洗腦，讓人看完久久難以忘懷。

許多國外網友看完電影後，身體感到不適。（圖／翻攝自牽猴子電影粉絲俱樂部YouTube）

▲許多國外網友看完電影後，身體感到不適。（圖／翻攝自牽猴子電影粉絲俱樂部YouTube）

《每日星報》報導，一名TikTok用戶坦言：「很難不嘔吐看完整部電影」，還有網友認為太恐怖了，沒有人可以不跳過部分內容而全部看完，有人從頭看完後，表明出現噁心感，其他網友也警告：「不要看，它有一個真正的古老咒語來召喚惡靈」、「我感覺自己真的被詛咒了，因為一直聽到怪聲」。更可怕的是，有網友在看完後，念了20遍咒語，結果幾分鐘後突然停電，「我長大後從來沒這麼害怕過」。

網友分享經歷。（圖／翻攝自推特）

▲網友分享經歷。（圖／翻攝自推特）

據了解，《咒》叫座也叫好，在台北電影獎奪得3座獎，第59屆金馬獎更一口氣入圍13項，柯孟融導演更證實，原本非常排斥拍續集，直到他在筆記本發現一篇以前超級想拍攝的恐怖題材，而且題材僅能發生在小孩子身上，演員和故事題材與《咒》有高度相似處，因此決定拍第2集。

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