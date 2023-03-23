　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

瘋電影／西線無戰事　只為了吃一顆蛋被槍殺了

文／賴賴

▲▼西線無戰事。（圖／ｙａｈｏｏ）

瘋言瘋語：

電影流暢好看，從視覺上來開始就相當震撼，以碩大的天空雲朵，帶出不可預測的變化，此刻天空即使陰紫雲朵卻也優美，連結出地面上快樂報國行軍的無知新兵，導演不斷的以大自然和人類的衝突對比，瞬息萬變的一切，不論是大自然的天氣和戰爭的詭譎，死傷慘重的刻畫，人間地獄在百年後，人類從未放棄引爆戰爭，正如那位將軍說的：沒有戰爭軍人要做什麼？

電影場景、化妝、服裝和髮型，都是很大的考驗，那壕溝美術和屍體陳設，俯拍大地，和泥的死屍成為地球的同色插圖，軍人枯瘦的可以輕易被抬起，三公分旁的同袍隨時去世，第一次世界大戰的死傷數可以成立一個城市了。

淚水不斷心痛不已的史詩鉅作，我們對德國的納粹，強烈的厭惡，在戰爭史上，德國扮演霸凌者的腳色，而站在德國老百姓的角度來看，這真的是情何以堪，老百姓只求安穩的生活，擁權者享受著安逸舒適和權力慾望，每天珍饈佳餚，一塵不染的軍服，對比在壕溝中滿臉乾泥和著硬土啃石塊般麵包，凍到手麻，隨時去世的恐懼，軍人可曾意識到自己真正的敵人到底是誰？是對面的敵軍還是喊著迎戰的執政者。

片　　名：西線無戰事
英文片名：All Quiet on the Western Front
類　　型：戰爭、動作、劇情
播出日期：2022-10-28
片　　長：02時27分
導　　演： 愛德華柏格(Edward Berger)
演　　員： 丹尼爾布爾(Daniel Brühl) 、 亞伯拉罕舒赫(Albrecht Schuch) 、 賽巴斯汀胡克(Sebastian Hülk) 、 安東馮盧克(Anton von Lucke)
國　　家：德國、法國
語　　言：英語
發行公司：Netflix


劇情大綱

代表德國角逐2023年奧斯卡最佳國際影片的《西線無戰事》，由《男孩傑克》、《德國83年》德國導演愛德華·伯格執導，改編自埃里希·瑪利亞·雷馬克廣為人知、有最佳反戰小說美譽的同名暢銷著作。

電影《西線無戰事》故事扣人心弦，描述第一次世界大戰期間，一名年輕德國士兵在西部戰線的經歷。戰爭一開始的滿腔熱血最後如何冷卻成絕望和恐懼，保羅和軍中同袍全都親身體驗。他們身在壕溝中，必須為自己和彼此的性命而戰。

▲▼西線無戰事。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲戰場的淒厲是一百部鬼片都比不上的恐怖。

▲▼西線無戰事。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲這麼快樂地想去打仗，德國政府怎麼會這麼對付自己的老百姓。

▲▼西線無戰事。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲熬過了幾年的沙場，卻死在一顆雞蛋下，極為諷刺，殺死德國老百姓的人從來不是別人，是政府高層。

★★★歡迎加入瘋電影家族https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／油罐車翻覆爆炸！　全線封閉
東非狒狒大逃亡！　街上狂奔影像曝光
快訊／「飛日本1999元」10:00開賣！　限時快搶
快訊／動物園「東非狒狒」脫逃！　六福村回應了
快訊／民眾直擊「東非狒狒」路上奔跑：以為是大狗
快訊／六福村凶狠「東非狒狒」逃脫！　桃園民眾當心
快訊／遭控偷吃「App記愛愛次數」！　日女星宣布離婚　
死亡車禍！　女騎士遭輾「頭顱破裂」慘死
快訊／擄殺馬國女大生！　梁育誌二審仍判死刑

分享給朋友：

追蹤我們：

名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

瘋電影／西線無戰事　只為了吃一顆蛋被槍殺了

大谷翔平賽後受訪提台灣　直言2026還想打經典賽！

陸衰男尿急跑廁所解放　下秒大風吹房子滾一圈

大谷翔平說到做到！　27歲奪經典賽MVP

檢舉成功！紅燈遇後方抽菸　騎士怒：聞你二手菸就飽了

騙老婆車輪外八需維修　秒得2萬→揪友吃大餐

《RM》餐廳打工「強硬式服務」　嫌麻煩「全改自助」還趕客人XD

超派獼猴占機車想搶食物 下秒被整人玩具嚇到逃竄

被大谷翔平噁心滑球三振　楚奧特：我們會捲土重來

郭書瑤找男友：一定要king size　看BLACKPINK全被擋「放棄惹」

艾成親弟猝逝「年僅40歲」！　1月前剛來台悼念…家屬悲痛證實

瘋電影／西線無戰事　只為了吃一顆蛋被槍殺了

快訊／台61線白沙屯段「油罐車翻覆爆炸」！全線封閉

「前幾天大使才見到宏國外長」　吳釗燮：外交部對所有狀況都有掌握

2023台灣國際熱氣球嘉年華　6／30至8／28登場

槍戰對峙一半！快遞員亂入「堅持送達包裹」　美特警全傻眼

美國證交會將「採取執法行動」　Coinbase盤後股價大跌逾2成

現任立委夠強不怕挑戰！　郭正亮分析何志偉贏王世堅關鍵

爺奶等過馬路牽緊緊　他感動嘆1事：真正的牽手就是一輩子

抹茶控瘋掉！最新「特濃抹茶雪糕」來了　脆皮巧克力+抹茶冰超欠吃

BTS Jimin將發行首張個人專輯　錄MV花絮嘆：維持在5X公斤不容易

速霸將推「全新跨界車」！定位售價Levorg、Outback之間

印度貨車高速硬闖收費站　柵欄噴飛重擊員工命危

名家熱門新聞

只為了吃一顆蛋被槍殺了

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

我要絕交來找我就剁手指丟你

台灣人尚可憐眾人食眾人騎無人疼

夢到貓咪代表什麼意思呢？

7道超下飯的絞肉料理

AV女優戰50個拿18萬比妓女便宜

變男變女變變變　怪奇樂團女王蜂

脂肪VS.肌肉　看了想減肥的照片

超市火鍋肉片變出5道美味料理

NBA／三分天下　大西洋組誰出頭

阿榮／按鍵精靈 - 電腦自動化

Whereis足跡／由布院?湯布院?

讓人中毒的搖滾新秀 Frederic

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

桃園男墜樓「頭顱分離」高大成推測2種可能

台南角頭引渡返台　曝每月接待兄弟費用上千萬

「暗黑楊丞琳」爆AV圈拍片潛規則！

哥哥女友是國中老師！爸媽臉垮「2原因逼分手」

雨彈炸成黃綠番薯　全台連5天迎雨

美公布12種「農藥殘留最多」蔬果！　1紅色水果連續8年奪冠

5招查偷吃「LINE超強大」！網喊：別讓我女友知道

「大片閃電對流」南下中　全台雨最大時間曝

艾成家4兄弟「3個已離開人世」！父母心碎了

女學員開教練車撞爛藍寶堅尼！慘烈車況曝

今變天！　春雷將響「全台有雨」

iPhone忘關「1功能」！他慘被盜刷28萬

即／板橋驚傳割喉！女脖子有刀傷　鮮血狂噴送醫搶救

快訊／篠田麻里子宣布離婚

兇狠六福村「東非狒狒」脫逃　躲桃園平鎮市區

更多

最夯影音

更多
大谷翔平賽後受訪提台灣　直言2026還想打經典賽！

大谷翔平賽後受訪提台灣　直言2026還想打經典賽！
陸衰男尿急跑廁所解放　下秒大風吹房子滾一圈

陸衰男尿急跑廁所解放　下秒大風吹房子滾一圈

大谷翔平說到做到！　27歲奪經典賽MVP

大谷翔平說到做到！　27歲奪經典賽MVP

檢舉成功！紅燈遇後方抽菸　騎士怒：聞你二手菸就飽了

檢舉成功！紅燈遇後方抽菸　騎士怒：聞你二手菸就飽了

騙老婆車輪外八需維修　秒得2萬→揪友吃大餐

騙老婆車輪外八需維修　秒得2萬→揪友吃大餐

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面