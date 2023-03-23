瘋電影／西線無戰事　只為了吃一顆蛋被槍殺了

文／賴賴

瘋言瘋語：

電影流暢好看，從視覺上來開始就相當震撼，以碩大的天空雲朵，帶出不可預測的變化，此刻天空即使陰紫雲朵卻也優美，連結出地面上快樂報國行軍的無知新兵，導演不斷的以大自然和人類的衝突對比，瞬息萬變的一切，不論是大自然的天氣和戰爭的詭譎，死傷慘重的刻畫，人間地獄在百年後，人類從未放棄引爆戰爭，正如那位將軍說的：沒有戰爭軍人要做什麼？

電影場景、化妝、服裝和髮型，都是很大的考驗，那壕溝美術和屍體陳設，俯拍大地，和泥的死屍成為地球的同色插圖，軍人枯瘦的可以輕易被抬起，三公分旁的同袍隨時去世，第一次世界大戰的死傷數可以成立一個城市了。

淚水不斷心痛不已的史詩鉅作，我們對德國的納粹，強烈的厭惡，在戰爭史上，德國扮演霸凌者的腳色，而站在德國老百姓的角度來看，這真的是情何以堪，老百姓只求安穩的生活，擁權者享受著安逸舒適和權力慾望，每天珍饈佳餚，一塵不染的軍服，對比在壕溝中滿臉乾泥和著硬土啃石塊般麵包，凍到手麻，隨時去世的恐懼，軍人可曾意識到自己真正的敵人到底是誰？是對面的敵軍還是喊著迎戰的執政者。

片 名：西線無戰事

英文片名：All Quiet on the Western Front

類 型：戰爭、動作、劇情

播出日期：2022-10-28

片 長：02時27分

導 演： 愛德華柏格(Edward Berger)

演 員： 丹尼爾布爾(Daniel Brühl) 、 亞伯拉罕舒赫(Albrecht Schuch) 、 賽巴斯汀胡克(Sebastian Hülk) 、 安東馮盧克(Anton von Lucke)

國 家：德國、法國

語 言：英語

發行公司：Netflix



劇情大綱

代表德國角逐2023年奧斯卡最佳國際影片的《西線無戰事》，由《男孩傑克》、《德國83年》德國導演愛德華·伯格執導，改編自埃里希·瑪利亞·雷馬克廣為人知、有最佳反戰小說美譽的同名暢銷著作。

電影《西線無戰事》故事扣人心弦，描述第一次世界大戰期間，一名年輕德國士兵在西部戰線的經歷。戰爭一開始的滿腔熱血最後如何冷卻成絕望和恐懼，保羅和軍中同袍全都親身體驗。他們身在壕溝中，必須為自己和彼此的性命而戰。

▲戰場的淒厲是一百部鬼片都比不上的恐怖。

▲這麼快樂地想去打仗，德國政府怎麼會這麼對付自己的老百姓。

▲熬過了幾年的沙場，卻死在一顆雞蛋下，極為諷刺，殺死德國老百姓的人從來不是別人，是政府高層。

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